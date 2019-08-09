Intel, Cooper Lake İşlemcilerini Duyurdu!
Intel, 56 çekirdekli işlemcisi Cooper Lake'i duyurdu. Yeni işlemci için çok da fazla beklemeyeceğiz!
- Ercan Uğurlu
Intel, yaptığı tanıtımla 2020'nin ilk yarısında kullanıma sunmayı planladığı Cooper Lake isimli Intel Xeon ölçeklenebilir işlemci ailesini tanıttı. Yeni işlemci çekirdek sayısı ve buna bağlı olarak performans odaklı olmasıyla dikkat çekerken, yapay zekakonusunda da yerleşik AI birimi içerecek.
Intel'in yeni Cooper Lake platformu, daha yüksek çekirdek sayısının yanı sıra, Intel Xeon Platinum 8200 işlemcisine kıyasla daha yüksek bellek bant genişliği ve daha yüksek AI çıkarım performansı içeriyor. Aynı zamanda yine Intel Xeon Platinum 9200 serisinden daha düşük güç tüketmeyi amaçlıyor.
Duyuruyla ilgili olarak Intel Başkan Yardımcısı ve Veri Merkezi Pazarlama Genel Müdürü Lisa Spelman, şunları söylüyor:
"2. Nesil Intel Xeon ölçeklenebilir işlemci ailemizin bir parçası olarak sunduğumuz Intel Xeon Platinum 9200 serisi, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), gelişmiş analitik ve yapay zeka işlemlerini yürütmek için teknolojiyi kullanan müşterilerimiz arasında büyük bir heyecan yarattı. 56 çekirdekli Intel Xeon ölçeklenebilir platformları, daha fazla işlemci performansı ve bellek bant genişliğine ihtiyaç duyan çok daha geniş bir müşteri yelpazesine hizmet etmemizi sağlayacak."
Intel, bu yılın başlarında Ice Lake işlemcilerini haziran ayından itibaren piyasaya süreceğini açıklamıştı. Intel'in yaptığı açıklamaya göre, Cooper Lake platformu, 10nm Ice Lake işlemcileriyle de tam uyumluluk içinde olacak.
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