Intel Core i9-10900K 10 Çekirdekle 3DMark'ta Göründü!

Intel'in 10 çekirdekli işlemcisi Core i9-10900K 5.1 GHz performansıyla 3DMark'ta göründü. İşte ortaya çıkan ilk sonuçlar!

  • Ercan Uğurlu
Intel Core i9-10900K 5.1 GHz ile 3DMark'ta Göründü

Intel'in gelecek amiral gemisi Comet Lake masaüstü işlemcisi Core i9-10900K, sonunda yüzünü 3DMark'ta gösterdi. 3DMark'ta sızan tabloda 5.1 GHz frekansla çalıştığı görülen yeni işlemci, yayınlanan rapora göre taban frekansta ise 3.7 GHz'de çalışıyor.

Ortaya çıkan bu sızıntının doğru olduğunu varsayarsak, Intel'in masaüstü platformunda Core i9-10900K işlemcisi ile güçlü performans sunacağını söyleyebiliriz. Twitter'da _rogame tarafından paylaşılan bilgilerde her ne kadar işlemcinin güç tüketimi değerleri bulunmasa da, 3,7 GHz taban frekans, 5.1 GHz tavan frekans değerleri görünüyor.

10 çekirdekli yapıda tasarlanan işlemci, 20 iş parçacığına sahip olarak karşımıza çıkacak. Bu arada listede görünen 5.1 GHz frekansın tek çekirdek destekli olduğunu, yer alan 10 çekirdeğin tümünde bu hıza ulaşmayacağını unutmamakta da fayda var.

Bakalım Intel, yeni Core i9-10900K işlemcisini ne zaman gözler önüne serecek. Ancak çok gecikmeyeceğini söyleyebiliriz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
7 bin kişilik gemide Corona Virüsü alarmı! 27 Türk yolcu da gemide!
İnsanlık tarihini değiştirecek şaşırtan keşif! Batı Afrika'da "hayalet" nüfus ortaya çıktı
Facebook'ta "Tanıyor Olabileceğin Kişiler" listesi ile öz babasını buldu
Çekim hilesi ortaya çıktı! İşte James Cordan'ın Carpool Karaoke'sinin arkasındaki gerçek!
Günün En çok Okunanları
Termal Pasta Nedir ve İşlemcinizi Nasıl Soğuk Tutar?
Intel Core i9-10900K 10 Çekirdekle 3DMark'ta Göründü!
Galaxy S20'den iPhone 11 Pro'ya Rakip Fiyat Sızıntısı!
Huawei, Telefonda Apple'ı Geride Bıraktı!
Nintedo Hacker'ı, Büyük Bedeller Ödemeye Hazırlanıyor!

 

 