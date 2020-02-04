Intel Core i9-10900K 10 Çekirdekle 3DMark'ta Göründü!

Intel'in gelecek amiral gemisi Comet Lake masaüstü işlemcisi Core i9-10900K, sonunda yüzünü 3DMark'ta gösterdi. 3DMark'ta sızan tabloda 5.1 GHz frekansla çalıştığı görülen yeni işlemci, yayınlanan rapora göre taban frekansta ise 3.7 GHz'de çalışıyor.
Ortaya çıkan bu sızıntının doğru olduğunu varsayarsak, Intel'in masaüstü platformunda Core i9-10900K işlemcisi ile güçlü performans sunacağını söyleyebiliriz. Twitter'da _rogame tarafından paylaşılan bilgilerde her ne kadar işlemcinin güç tüketimi değerleri bulunmasa da, 3,7 GHz taban frekans, 5.1 GHz tavan frekans değerleri görünüyor.
And finally :D
i9-10900K 10C/20T 3.7GHz base 5.1GHz boost pic.twitter.com/Bcb3Ez2fWR— _rogame (@_rogame) January 31, 2020
10 çekirdekli yapıda tasarlanan işlemci, 20 iş parçacığına sahip olarak karşımıza çıkacak. Bu arada listede görünen 5.1 GHz frekansın tek çekirdek destekli olduğunu, yer alan 10 çekirdeğin tümünde bu hıza ulaşmayacağını unutmamakta da fayda var.
Bakalım Intel, yeni Core i9-10900K işlemcisini ne zaman gözler önüne serecek. Ancak çok gecikmeyeceğini söyleyebiliriz.
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