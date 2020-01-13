Intel, Core i9-10900K ile "Güç" Problemi Yaşıyor

Intel'in CES 2020'de ilk ekran kartı Intel Xe'nin duyurusunu yaparken, merakla beklenen Comet Lake-S işlemcisi hakkında tek bir söz bile sarf etmemesi, akıllarda soru işaretleri yaratmıştı. Soru işaretleri ise ComputerBase tarafından giderildi.
Yayınlanan rapora göre Intel, şu an Core i9-10900K'nın güç problemiyle uğraşıyor. 300W civarında güç tüketimi olan yeni işlemci, bu nedenle anakart üreticileri tarafından reddedilmiş durumda. Şu an Core i9-10900K'nın çalışacağı anakartların hazır olduğu belirtilirken, Intel'in yeni işlemcisinin güç tüketimini düşürmesi bekleniyor.
10 çekirdekli yapıda tasarlanan Core i9-10900K, 5.3 GHz frekansına erişebiliyor. 10 fiziksel çekirdekli yapıda tasarlanan işlemci, ayrıca 20 izlek sahibi. Yalnız Intel işlemcinin 300W'lık güç problemini çözemezse bir süre daha bu işlemcinin performansından uzak kalabiliriz.
Bakalım Intel'den konuyla ilgili bir açıklama yakında gelecek mi?
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