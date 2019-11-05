Intel'in Gelecek Nesil İşlemcisi Detaylarla Sızdı

Intel, AMD ile olan işlemci yarışına yeni bir kazandırmak istiyor ve gelecek nesil masaüstü işlemcileri üzerinde yoğun ilgiyle çalışıyor. Ortaya çıkan yeni sızıntılar ise, Intel'in bu ilgi alakasının karşılığını göreceklerine işaret ediyor.
Intel'in yeni gelecek nesil işlemcilerine ait sızıntılar, yeni masaüstü işlemcilerin detaylarını açığa çıkartmış. Intel'in gelecek sene piyasaya çıkartacağı 14nm++ mimarisine sahip Comet Lake isimli masaüstü bilgisayar işlemcileri, Intel'İn 10'uncu nesil ailesini oluşturacakken, performansıyla da kullanıcıları memnun edecek gibi görünüyor.
Intel'in 10'un nesil ailesi, 10 fiziksel çekirdekli yapıda tasarlanırken, aynı zamanda 20 izlek ile beraber yüksek Hyper-Threading gücü sağlayacak. Core i9-10900 modeliyle beraber 80W TDP sunulacakken, ailede yer alan diğer modellerin farklı TDP değerleri de olacak. Yine Core i9-10900 modeli, taban noktada 3 GHz frekansında çalışacak, tavan noktada ise 5.1 GHz'i bulacak. İşlemcinin önbelleği ise 20 MB olarak belirtilmiş durumda.
Ailede Core i9 modeli amiral seviyesinde olacakken, elbette Core i3 modelleri de yer alacak. Bunlardan Core i3-10100 işlemci, 4 çekirdekli yapıda olurken, 8 izlek sahibi olacak. İşlemcinin taban frekansı 3.2 GHz, taban frekansı ise 3.8 GHz.
Core i7 ailesinde de Core i7-10700 ile yeni bir model sunacak olan Intel, burada da 8 fiziksel çekirdek ve 16 izlek kullanıyor. 3 GHz frekansında çalışan Core i7-10700, Turbo modda 4.8 GHz'e erişebiliyor. Öte yandan Core i5-10500 de 6 fiziksel çekirdek ve 12 izlek ile 3.2 GHz ila 4.3 GHz frekansları arasında güç üretecek.
Intel'in yeni 10'uncu nesil masaüstü işlemci ailesinin 2020 yılında tüketicilere sunulması bekleniyor.
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