Intel, Görme Engellilerin Dünyayı Keşfetmelerine Yardımcı Oluyor

Yapay Zekâ (AI) geliştiricisi Jagadish K. Mahendran ve ekibi görme engellilerin etraflarındaki dünyayı keşfetmeleri ve algılamalarına yardımcı olabilecek, AI teknolojisi ile çalışan, sesle kumanda edilen bir sırt çantası tasarladı. Sırt çantası trafik levhaları, sarkan objeler, yaya geçitleri, hareket eden nesneler ve değişen yükseltiler gibi sık karşılaşılan engelleri tespit etmeye az enerji tüketen, interaktif bir cihaz platformu üzerinde çalışarak yardımcı oluyor.
Georgia Üniversitesi Yapay Zekâ Enstitüsü'nden Jagadish K. Mahendran tasarımıyla ilgili olarak, "Geçen sene görme engelli bir arkadaşım ile bir araya geldiğimde içinde bulunduğum durumun ironisini farkettim ve çok etkilendim. Zira ben robotlara görmeyi öğretirken, aslında göremeyen ve yardıma ihtiyacı olan birçok insan vardı. Bu beni OpenCV'nin Intel'in teknolojisi ile çalışan Derinlik Algılama (OAK-D) özellikli Yapay Zeka Kiti ile bir görsel destek sistemi tasarlamam için motive etti." dedi.
Dünya Sağlık Örgütü, dünya çapında 285 milyon insanın görme engelli olduğunu tahmin ediyor. Navigasyon için görsel destek sistemleri oldukça sınırlı. Bu sistemlerin Küresel Konumlandırma Sistemi tabanlı, sesli kumanda destekli akıllı telefon uygulamalarından kamera özellikli akıllı baston çözümlerine kadar farklı çeşitleri bulunuyor. Ancak bu sistemler, bağımsız navigasyonu kolaylaştırmak için gerekli derinlik algısından yoksun.
Intel'in Teknoloji Savunuculuğu ve AI4Good Direktörü Hema Chamraj da konuyla ilgili olarak, "Bir uygulama ve çözüm geliştiricisinin Intel'in AI teknolojisini kullanarak arkadaşının yaşamını kolaylaştırmak için çok kısa bir sürede bir çözüm tasarladığını görmek olağanüstü. Teknoloji mevcut; sadece geliştirici topluluğunun hayal gücü ile sınırlıyız." dedi.
Sistem, içinde bir bilgi işlem ana birimi (örneğin bir dizüstü bilgisayar vb) bulunan küçük bir sırt çantası içinde yer alıyor. Bir yelek kamerayı gizlerken, yaklaşık sekiz saat kullanım kapasitesi sunan cep boyunda bir batarya kutusu da bir bel çantası içinde bulunuyor. Luxonis OAK-D spatial AI camera yapay zekâ teknolojili kamera yeleğe ya da bel çantasına takılabiliyor ve ardından da sırt çantasındaki bilgi işlem birimine bağlanıyor. Yelekteki üç küçük delik, yeleğin içine takılı OAK-D için görüntü kapısı görevini üstleniyor.
Luxonis'in Kurucusu ve CEO'su Brandon Gilles de açıklamasında, "Luxonis olarak misyonumuz mühendislerin önem taşıyan tasarımlar geliştirmelerine olanak sağlarken, Intel'in AI teknolojisinin gücünden hızlı bir şekilde yararlanmalarına yardımcı olmak. (Intel AI technology). Bu yüzden, AI teknolojisi ile çalışan ve OAK-D kullanılarak çok kısa sürede tasarlanmış olan bu sırt çantası gibi böylesine değerli ve anlamlı bir çözümü görmek inanılmaz tatmin edici." dedi.
OAK-D birimi, çip üzerinde edge AI çıkarımına yönelik olarak Intel Movidius VPU ve Intel® Distribution of OpenVINO™ araç kiti üzerinde çalışan çok yönlü ve güçlü bir AI cihazı. Hızlandırılmış bilgisayar görüşü fonksiyonları ve stereografik çiftinden gerçek zamanlı bir derinlik haritasının yanısıra, tek bir 4k kameradan renk bilgisi sunarken, gelişmiş sinir ağlarını çalıştırabiliyor.
Bluetooth özellikli kulaklık, kullanıcının sesli sorgular ve komutlar aracılığıyla sistemle etkileşime girmesini sağlıyor ve sistem sözel bilgilerle yanıt veriyor Kullanıcı bulunduğu çevre içinde hareket ederken sistem, levhalar, ağaç dalları ve yayalar da dahil olmak üzere sık karşılaşılan engeller hakkında sesli olarak bilgi aktarıyor. Ayrıca yaya geçitleri, kaldırım kenarları, merdivenler ve girişler konusunda da uyarıyor.
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