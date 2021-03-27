Intel, Görme Engellilerin Dünyayı Keşfetmelerine Yardımcı Oluyor

Intel'in yapay zeka teknolojisi ile çalışan sırt çantası görme engellilerin dünyayı keşfetmelerine yardımcı oluyor.

Intel'den Yapay Zeka Teknolojili Sırt Çantası

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 1 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 2 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
Yaklaşık işareti nasıl yapılır? (~) Bilgisayar klavyesinde yaklaşık olarak eşit işareti
Ünlem işareti nasıl yapılır? (!) Bilgisayar klavyesinde ünlem işareti yapılışı

Günün En çok Okunanları
Note 10 ve Note 10 Pro Türkiye'de Satışta! İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Uyuyamayanlara Çare: Bose Sleepbuds II İncelemesi
AOC, GH200 ve GH300 Oyun Kulaklıklarını Satışa Çıkartıyor
Korona nasıl başladı? 4 ihtimali sıralayan Çin kendi bulgularını paylaştı
Android ve iOS'ta Fleeceware Uygulama Şoku: Fleeceware Nedir?

 

 