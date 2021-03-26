Ay'daki Yeraltı Tünellerini İncelemek İçin "Hamster Topu" Robotlar Geliyor

Ay'ın yüzeyinin altında gizli dünyalar olması mümkün. Bilim insanları, bir zamanlar lav ile dolu olduğunu düşündükleri yer altı tünellerine giden açıklıklar buldular. Ancak buradaki zorluk, ulaşması güç olan bu yerleri incelemek. Ancak Daedalus adı verilen bir robot önerisi bunu başarabilir.
Daedalus adı "Ay Yer Altı Yapılarının Derin Otonomisine İniş ve Keşif" (Descent and Exploration in Deep Autonomy of Lunar Underground Structures") için bir kısaltma olarak kullanılıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Ay mağaralarının keşfi için diğer önerilerin yanı sıra bu robot konseptini de değerlendiriyor. Daedalus "eğlenceli ve yenilikçi" bir tasarıma sahip ve ESA tarafından "sallanan bir hamster topuna" benzetiliyor.
Daedalus tasarımı, stereoskopik bir kameraya, 3D haritalama için bir lidar sistemine ve sıcaklık ve radyasyon seviyeleri de dahil olmak üzere yeraltı ortamını incelemek için sensörlere sahip olacak 46 santimetrelik bir küre olarak tanımlanabilir. Ayrıca taşların test edilmesi ve engellerin kaldırılması için bir kola da sahip olacak.
Robot, bir mağaraya halat benzeri bir bağlantı ile indirilecek ve sonra bu bağlantı koparılarak Daedalus yuvarlanarak keşfine başlayacak.
Robot, stereo görüntü sistemi ve lazer mesafe ölçümleri ile inişi sırasında engelleri belirleyecek ve inişini gerçekleştirdikten sonra da otonom olarak keşfine başlayacak.
Bilim insanlarının, ileride kurulacak bir Ay üssü için ideal konum olabilecek mağaraları incelemeyi heyecanla bekledikleri rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca bu mağaraların oldukça değerli olacak su kaynaklarını içermeleri de mümkün. Ancak astronotları Ay'a keşfe göndermeden önce robotları kullanmanın çok daha mantıklı olacağı kesin.
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