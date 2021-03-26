Ay'daki Yeraltı Tünellerini İncelemek İçin "Hamster Topu" Robotlar Geliyor

Ay'daki gizemli yeraltı mağaralarının ve bir zamanlar lavla kaplı olan yeraltı tünellerinin keşfi için bir "hamster topuna" benzeyen küçük keşif robotları geliyor.

26 Mart 2021 15:05

Levent Öztürk