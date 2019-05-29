Intel Ice Lake İşlemciler İçin İyi Haber
Intel'in gelecek nesil 10nm mimarili Ice Lake işlemcili dizüstü bilgisayarlar yıl bitmeden önce gelecek. İşte detaylar...
- Ercan Uğurlu
Intel, sonunda 10nm fabrikasyon sürecine sahip Ice Lake işlemcilerinin dizüstü bilgisayarlarda yer almak üzere sevkiyatına başladığını müjdeledi. Computex 2019'da yeni 10 nm mimarili Ice Lake işlemcilerini tanıtan Intel, bu yeni işlemcileri ile beraber yeni nesil dizüstü bilgisayarlarında yeni bir dönemin de kapısını aralayacak.
Intel'in 10'uncu nesil Ice Lake işlemcileri daha önce de bahsettiğimiz Project Athena'nın ilk bölümünü kullanıcılara sunacak. Özellikle 5G ve yapay zeka desteğiyle beraber dizüstü bilgisayarlar için yeni bir kimlometre taşı olacak olan Project Athena'nın yanı sıra, WiFi 6 ve Intel Gen11 entegre grafik birimininin de sahibi olan yeni Ice Lake platformu, Thunderbolt 3'ü de entegre olarak sunuyor.
Intel Ice Lake işlemcileri Core i3'ten Core i7'ye kadar farklı modeller halinde yer alacak. 4.1 GHz'e kadar uzayabilen frekans değerleri, 4 çekirdek ile 8 izlek ve 1.1 GHz frekanslı GPU'lar eşliğinde laptop'larda yer alacak olan yeni platform, 4K HDR video performansıyla da söylenene göre parmak ısırtacak.
Dizüstü Bilgisayardan Fazlası
Elbette Intel, dizüstü bilgisayarların yanı sıra masaüstü bilgisayarlarını da unutmadı. Burada da AMD'nin duyurduğu Ryzen 9 3900X'e karşı rekabet oluşturabilmek için 5GHz frekanslara erişebilen Core i9-9900KS ile Core i9-9900K işlemcisini güncelleyen Intel, böylece bu platformda da önemli bir açığı kapatıyor.
Intel'in yeni nesil işlemcileri bu senenin sonuna doğru hem dizüstü bilgisayarlarında hem masaüstü platformlarında yer alması bekleniyor.
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