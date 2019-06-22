Intel Ice Lake Performans Sonucu Sızdı
Intel'in 10nm mimarisine sahip Ice Lake platformu performans sonuçlarıyla AMD Ryzen karşısında önemli bir fark ortaya koydu.
- Ercan Uğurlu
Intel ile AMD arasındaki işlemci rekabeti yıllardır sürüyor ve elbette sürmeye devam edecek. Her iki şirket de birbirinin ürettiği işlemciden daha yüksek performansı kullanıcılara sağlamak için mücadele veriyor. Bunlarda bu defa Intel cephesinden çarpıcı bir sonuç ortaya çıkmış. Intel'in 10nm fabrikasyon sürecine sahip işlemcisi olan Ice Lake platformu, Passmark sonuçlarıyla AMD'nin yükselen yıldızı Ryzen'in karşısına çıkmış ve performansıyla devirmiş gibi görünüyor.
Notebook Check tarafından ortaya konan tabloya göre Intel Core i7-1065G7, performansıyla AMD Ryzen 5 3500U'nun önüne geçmeyi başarmış. PassMark sonucunda 10316 puan toplamayı başaran Core i7-1065G7, Ryzen 5 3500U'nun aldığı 8042 puanı geride bırakıyor. Bu sonuçlara bakarak, Intel'in Ice Lake yongasının performansının daha iyi olduğunu görmek mümkün. Elbette bu şimdilik bir sızıntı, bunun ne kadar doğru olduğunu işlemci piyasaya çıktığında görebileceğiz.
1.3 GHz frekansında çalışan Core i7-1065G7, 3.9 GHz'e değin frekans yükseltebiliyor. 4 fiziksel çekirdekten oluşan işlemcinin bu yılın sonuna kadar dizüstü bilgisayarlarda kendini göstereceğini söyleyebiliriz.
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