Intel, Kendi Çift Ekranlı Laptop'unu Gösterdi
Geleceğin çift ekranlı PC'lerinin nasıl görüneceğini merak ediyor musunuz? Intel, bu merakınızı şimdiden gideriyor!
İşlemcileriyle tanıdığımız Intel, gelecekte yaygınlaşabileceğine inandığı iki ekranlı PC prototiplerini gösterdi.
Çift ekranlı cihazlardan biri, Intel'in iddiasına göre bugün üretilmesi mümkün olan bir tasarıma sahip. Cihaz, normal bir tablet ekranıyla birlikte bir elektronik kağıt ekrana yer veriyor (EPD). Bu cihazın daha çok not alma amaçlı kullanılabileceği söyleniyor. EPD, normal bir tablet ekranından çok daha az pil harcadığı için pil ömrünü tüketmiyor.
Diğer konsept ise iki tarafı LED ekranlarla kaplı katlanabilen bir ekrandan oluşuyor. Cihazın esnek yapısı, ilginç kullanım şekillerinin yolunu açıyor. Örneğin kenar bölümünü sanal klavye olarak kullanabiliyor veya Apple'ın Touch Bar'ı gibi işlevleri etkinleştirebiliyorsunuz. Asus'un Project Precog konseptinin Intel'inkine benzediği söylenebilir. Konseptin Microsoft'un hayali Andromeda PC'sini taklit ettiğini söylemeye gerek bile yok.
Zeynel A. Öztürk
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