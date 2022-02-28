Intel, Önemli Bir Linux Hamlesi Yapmak Üzere...

Intel, Linux çekirdek projelerine yeni bir soluk getirmek amacıyla sessiz sedasız bir Alman yazılım şirketini satın aldı.
Intel'in yazılım ve gelişmiş teknoloji grubunda sistem yazılım mühendisliği başkan yardımcısı ve genel müdürü olan Mark Skarpness yayınladığı bir blog yazısında, şirketin Linux ile çalılşan endüstriyel sistemler için hizmetler sağlayan Alman firması Linutronix'i satın aldığını açıkladı.
Ne Intel ne Linutronix vardıkları bu anlaşmanın finansal sonuçlarını açıklamazken, Skarpness yaptığı açıklamada, Intel'in PREEMPT_RT projesini desteklemeye devam etme konusunda aynı fikirde olduklarını da doğruladı ve "birçok yerde kullanılacak kritik bir teknoloji parçası," olduğuna inandığını dile getirdi.
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