Windows 11'de Görünmeye Başlayan Uyarı Filigranı Nasıl Kaldırılır?

Microsoft'un Windows 11'e eklediği "desteklenmeyen donanım" filigranının ömrü çok uzun olmadı. İşte, bu can sıkıcı filigranı kaldırmanın kolay yolu...