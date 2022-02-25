Windows 11'de Görünmeye Başlayan Uyarı Filigranı Nasıl Kaldırılır?

Microsoft'un Windows 11'e eklediği "desteklenmeyen donanım" filigranının ömrü çok uzun olmadı. İşte, bu can sıkıcı filigranı kaldırmanın kolay yolu...

  • Levent Öztürk
Windows 11 filigranını da hack'lediler

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