Intel Project Athena'yı Resmen Tanıttı
Intel, dizüstü bilgisayarlara yeni bir soluk getirecek Project Athena'yı resmi olarak tanıttı!
- Ercan Uğurlu
Project Athena, Intel'in ultrabook'lar ve dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarlar için getirdiği en son standart olarak hayatına başladı. 1.0 spesifikasyonu ile 1 saniyeden daha kısa sürede uykudan uyanma, dokuz saatten fazla bir süre "gerçek dünya" pil ömründen daha fazlasını sunma ve daha pek çok özellik içeren bu yeni standart, önümüzdeki dönem piyasaya çıkacak olan dizüstü bilgisayarların çehresini değiştirecek.
Project Athena ile yeni bir logoda hazırlayan Intel, logonun hemen altında "Mobil Performans için Tasarlandı" şeklinde bir ibareye de yer veriyor. Bununla beraber bu logonun bulunduğu dizüstü bilgisayarları satın alacak kullanıcılar, üründe premium standardın sağlandığından emin olabilecek.
Intel'in Project Athena markasını kullanan ilk mobil bilgisayar Dell'in bugün satışa sunulan yeni XPS 13 2'si 1 arada dizüstü bilgisayarı olacak. Intel'in 10'uncu nesil işlemcileriyle güçlendirilen yeni model, böylece Intel'in 10nm Ice Lake CPU'sunu taşıyan ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğine sahip.
Porject Athena üzerinden pek çok iş birliği geliştirecek olan Intel; Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo ve Samsung ile yeni dizüstü bilgisayarlar üzerinde çalışacak. Bu markaların yeni modelleri de önümüzdeki dönemde yavaş yavaş gelecek.
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