Intel, Samsung'u Geçti; Koltuğu Geri Aldı!
Geçtiğimiz yıllarda zirveyi Samsung'a kaptıran işlemci devi Intel, kaybettiği koltuğu yeniden almasını bildi!
- Doğan Kürşat Aktaş
2017 yılında Samsung karşısında deyim yerindeyse hezimete uğrayan Intel, Güney Koreli dev sahneye çıkmadan önce endüstride sahip olduğu alışılagelmiş konumunu ve dünyanın en büyük yarı iletken tedarikçisi unvanını geri almasını bildi.
Pazar araştırması şirketi IC Insights'a göre, Intel 2019 yılının ilk çeyreğinde 15.8 milyar dolar değerinde silikon sevkiyatı yaparak kabaca 2018'in ilk çeyreğinde gözden çıkardığı miktarla aynı seviyeye ulaştı. Ancak bu sayı aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre ilk 15 arasında en keskin düşüşü de tanımlıyor.
DRAM ve NAND flaş piyasalarının geçtiğimiz yıl boyunca çökmesiyle birlikte tam bir değişim yaşandı. Samsung 2018'in birinci çeyreğinde Intel'den yüzde 23 daha fazla toplam yarı iletken satışa sahipti. Ancak daha sonra Intel 2019'un birinci çeyreğinde bu farkı lehine çevirmesini bildi.
IC Insights, hesaplamalarında sadece entegre devreleri değil aynı zamanda optoelektronik silikonu, sensörleri ve ayrık paketleri de dahil ediyor.
Raporda ilginç noktalar da var. Örneğin Samsung'u en üst seviyeye çıkaran bazı ürün kolları, bu yılın raporunda şirketi geriye düşüren nedenler listesini oluşturdu. 2017, şirketin bellek pazarındaki hızlı yükselişine sahne olan yıldı. Gartner'e göre şirketin toplam bellek geliri 2016'dan 2017'ye yüzde 61,8 artış göstermişti.
Ancak 2018'de tüketici cihazlarına olan düşük talep ve son teknoloji ürünü Intel işlemcilere olan talebin düşüklüğü gibi birçok faktör, NAND ve DRAM satışlarının kademeli olarak erozyonuna neden oldu.
Mart 2019'a kadar DRAM silikon fiyatları, DRAMeXchange'e göre neredeyse sekiz yıl içinde en büyük düşüşü yaşadı, maliyetlerde yaşanan yüzde 30 oranındaki düşüş Micron, SK Hynix ve tabii ki Samsung gibi tedarikçileri vurdu.
Geçtiğimiz yıldan bu yana yaşanan süreçte sadece iki işletme karlı çıktı: Sony ve Huawei'nin yongasız tasarımlarını üreten HiSilicon. Sony'nin karı, eski görüntüleme sensörlerine olan talep nedeniyle 2018 yılının ilk çeyreğine göre %14 artışla 1.7 milyar dolara ulaştı. HiSilicon ise satışlarda 1.75 milyar dolarlık artış yaşadı ve bu da %41'lik dev bir büyüme oranını ortaya koydu. Böylece pazarın geri kalanı kaosla mücadele ederken iki şirket de yarıiletken tedarikçileri listelerinde ilk 15'e girmeyi başardı.
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