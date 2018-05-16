Intel Spectre Tehlikesi Geri Döndü!
Intel'in yakın geçmişe damgasını vuran Spectre güvenlik açığı, bir hayalet gibi geri döndü!
Devasa Spectre/Meltdown açık keşifleri bu yılın başlarında bilgisayar dünyasını sarsmıştı. Şu an kullanımda olan güncel firmware'ler sayesinde güvende olduğumuzu düşünürken, yeni bir takım açık keşfedildi. Güvenlik araştırmacıları Intel işlemcilerde Spectre tipi sekiz yeni açık keşfetti.
Spectre Next Generation (NG) adlı yeni açıklar Intel işlemcileri etkiliyor. Önceki açığa göre Spectre NG'nin kötüye kullanılması nispeten daha kolay. İlk Spectre'in bir hacker tarafından kullanılabilmesi için inanılmaz derecede gizli bilgi gerekiyordu. Ancak uzmanlar Spectre NG'nin daha kolay kötüye kullanıldığını, bu yüzden de daha riskli olduğunu söylüyor. AMD ise bu açıkların tam odağında olmasa da, güvende olduğu da kesin olarak iddia edilemiyor, bu yüzden detaylı araştırmalar devam ediyor.
Intel bu keşif üzerine derhal harekete geçmiş durumda. 7 Mayıs'ta bir yama gelmesi bekleniyordu, ancak 14 günlük son tarih kuralına işaret eden uzmanlar, 21 Mayıs'ta bir yama geleceğini söylüyor.
Gibson Research Corporation'a ait InSpectre aracıyla bilgisayarınızın güvende olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
Ali Ruhi Öztürk
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