Intel Spectre Tehlikesi Geri Döndü!

Intel'in yakın geçmişe damgasını vuran Spectre güvenlik açığı, bir hayalet gibi geri döndü!

Intel Spectre Açığı Geri Döndü

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