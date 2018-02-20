Intel, Spectre ve Meltdown İçin 32 Dava Karşısında
Intel, Meltdown ve Spectre güvenlik açıkları sebebiyle birçok dava ile karşı karşıya kaldı!
- Ercan Uğurlu
Intel'in Meltdown ve Spectre sebebiyle başı ağrımaya devame diyor ve bu bir süre daha sürecek gibi görünüyor. Daha önce de hakkında davalar gündeme gelen şirket, bu defa 32 dava ile karşı karşıya kalmış durumda.
Intel şimdi Spectre ve Meltdown krizi ile ilgili olarak 30'dan fazla dava ile karşı karşıya. 30 farklı müşteri sınıfı davasına ek olarak, Meltdown ve Spectre kusurlarının, menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği de savunulduğundan ayrıca 2 menkul kıymet davası sebebiyle mahkeme karşısına çıkacak olan Intel, Spectre ve Meltdown konusunda bakalım nasıl yol alacak.
Meltdown ve Spectre kusurlarının 1995 yılına kadar dayanan CPU'lara kadar dayandığı biliniyor. Müşterilerin bu açıklar sebebiyle parasal zarar gördüğü iddiasıyla açtıkları davalar, her ne kadar erken edinilen bilgilere göre kesin miktarlarla belirlenmemiş olsa da, dava sürecinde kesin çizgiler belli olacaktır.
Kısa bir süre önce Meltdown ve Spectre açıkları için başlattığı ödüllü kampanyanın sınırlarını da genişleten Intel, güvenlik açığı bulacak olanlara 250 bin dolara kadar ödül vereceğini açıklamıştı.
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