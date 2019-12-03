Intel, Telefon Modemi Bölümünü Sattığını Doğruladı

Intel, bir mahkeme dosyasında akıllı telefon modem yongası bölümünü Apple'a sattığını söyledi. Belgelerdeki iddiaya göre satış, Qualcomm tarafından pazar dışına zorlanmaktan dolayı "milyarlarca dolar zarar" ile yapıldı.
İddia, 9. ABD Devre Temyiz Mahkemesi'ndeki dosyada ortaya çıktı. Bu davada rakip firma Qualcomm, FTC (Federal Ticaret Komisyonu) tarafından açılan davadan çıkan bir antitröst kararını geri çevirmeye çalışıyor. ABD Bölge Hakimi Lucy Koh, mayısta 233 sayfalık bir kararda Qualcomm'un patent lisanslama uygulamalarının modem yongası pazarında "rekabeti boğduğunu" söylemişti. Bu nedenle Koh, firmanın lisans anlaşmalarını tekrar düzenlemesini istemişti.
Ancak Qualcomm bu karara itiraz etti, dolayısıyla firma itiraz sonuçlana kadar kararı uygulamaya zorlanamayacak.
Intel'den genel başkan yardımcısı ve genel danışman Steven R. Rodgers, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bir blog yazısında Qualcomm'un patent lisanslama uygulamaları nedeniyle nasıl pazarın dışına itildiğini açıkladı ve Qualcomm'a karşı verilen kararın doğru olduğunu savundu.
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