Intel Tiger Lake'ten Sızıntı Geldi

Intel Tiger Lake işlemciler hakkında ortaya çıkan sızıntıya göre, Intel'in gelecek nesil işlemcileri hiç de yabana atılacak gibi olmayacak!

  • Ercan Uğurlu
Intel Tiger Lake'ten Sızıntı Geldi

Ice Lake işlemciler henüz yeni tanıtılmış olmasına karşın Intel'in gelecek hamlesi olan Tiger Lake sızıntısı, 10 nanometrelik Ice Lake'in pabucunu şimdiden dama atmış gibi görünüyor. Zira Tiger Lake, oldukça hızlı olacak gibi.

InstLatX64 tarafından Twitter'dan yayınlanan sızıntının pek ayrıntısı yok, ancak şimdilik tabloyu ortaya koymaya yetecek cinsten. 4 çekirdekli ve 8 izlekli bir işlemci olacak olan Tiger Lake, 12 MB L3 cache bellek ve 12. Nesil GPU desteği gösterecek olmasıyla dikkat çekiyor.

3.4 GHz taban frekansında çalışacak olan işlemcinin tüm detayları ise şimdilik bilinmiyor, fakat önümüzdeki günlerde daha fazlası ortaya çıkacaktır.

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