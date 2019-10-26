Intel Tremont CPU, Surface Neo'ya Güç Verecek
Microsoft'un çnümüzdeki yaz tanıtacağı Surface Neo'ya güç verecek Intel Tremont işlemci, resmi olarak duyuruldu!
- Ercan Uğurlu
Intel, Microsoft'a özel olarak yeni bir işlemci ürettiğini duyurdu. Microsoft'un 2020 yaz aylarında piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir cihazı Surface Neo'nun kalbinde yer alacak olan Tremont işlemci detaylarını bir tanıtım videosu ile duyuran Intel, yeni işlemcisini düşük güç tüketimi özelliklerle donatacak.
Akıllı telefon, tablet ve bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek olan Surface Neo, böylece kullanıcılara pek çok cihazı tek bir cihaz üzerinde toplama olanağı sağlayacak. Elbette bunun ne kadar etkili olacağını göreceğiz, zira 3 platformu tek bir cihaz üzerine toplaması oldukça iddialı bir konu iken, Surface Neo'nun ayrıca katlanabilir yapıda olması da düşündürücü. Zira Samsung'un Galaxy Fold ile neler yaşadığı aşikar.
Surface Neo'da yer alacak olan Tremont CPU'nun mimari genel hatlarını hemen yukarıdaki videoda duyuran Intel, bu işlemcisinde 4.5 MB'a kadar L2 önbellek desteğinde bulunacak. Tek çekirdek veya 4 çekirdekli olması beklenen işlemcide, Intel'in yeni teknolojilerinden Intel Speed Shift, Trusted Execution Technology, Boot Guard ve Total Memory Encryption'ın da bulunması bekleniyor.
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