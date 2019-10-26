Intel Tremont CPU, Surface Neo'ya Güç Verecek

Microsoft'un çnümüzdeki yaz tanıtacağı Surface Neo'ya güç verecek Intel Tremont işlemci, resmi olarak duyuruldu!

  • Ercan Uğurlu
Intel Tremont CPU, Surface Neo'ya Güç Verecek

Intel, Microsoft'a özel olarak yeni bir işlemci ürettiğini duyurdu. Microsoft'un 2020 yaz aylarında piyasaya sürmesi beklenen katlanabilir cihazı Surface Neo'nun kalbinde yer alacak olan Tremont işlemci detaylarını bir tanıtım videosu ile duyuran Intel, yeni işlemcisini düşük güç tüketimi özelliklerle donatacak.

Akıllı telefon, tablet ve bir dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek olan Surface Neo, böylece kullanıcılara pek çok cihazı tek bir cihaz üzerinde toplama olanağı sağlayacak. Elbette bunun ne kadar etkili olacağını göreceğiz, zira 3 platformu tek bir cihaz üzerine toplaması oldukça iddialı bir konu iken, Surface Neo'nun ayrıca katlanabilir yapıda olması da düşündürücü. Zira Samsung'un Galaxy Fold ile neler yaşadığı aşikar.

Intel Tremont Architecture FlyoverIntel Tremont Architecture Flyover
Intel Tremont includes several advancements in ISA (instruction set architecture), microarchitecture, security and power management. It delivers significant IPC gains gen-over-gen when compared with Intel’s prior low-power x86 architectures, making it a first-class offering for powering a new generation of Intel products across client, the internet of things and data center offerings. Tremont’s unique 6-wide (2x3-wide clustered) out-of-order decoder in the front end allows for a more efficient feed to the wider back end, which is fundamental for performance. (Credit: Intel Corporation) Learn more about Tremont:

Surface Neo'da yer alacak olan Tremont CPU'nun mimari genel hatlarını hemen yukarıdaki videoda duyuran Intel, bu işlemcisinde 4.5 MB'a kadar L2 önbellek  desteğinde bulunacak. Tek çekirdek veya 4 çekirdekli olması beklenen işlemcide, Intel'in yeni teknolojilerinden Intel Speed Shift, Trusted Execution Technology, Boot Guard ve Total Memory Encryption'ın da bulunması bekleniyor.

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