Intel Uyardı: Son Yamaları İndirmeyin!
Intel, son yayınlanan Spectre ve Meltdown yamalarının indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor...
Son dönemde yaşanan Spectre ve Meltdown krizi büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz CES'e de damgasını vuran krize, Intel'den gelen son açıklamaya göre yeni yamalar da fayda etmedi.
Spectre ve Meltdown açıklarına karşı savunmayı sağlamak için yeni yazılım güncellemesini kullanıcılara sunan Intel, sonradan ortaya çıkan sorunlarla şu sıra sarsılıyor gibi görünüyor. Yeni yamaların indirimesinin ardından sistem kararsızlığı ortaya çıkarken, ayrıca sistem kendini spontane şekilde yeniden başlatıyor. Bu nedenle Intel uyarıyor: Yeni yamayı indirmeyin.
Intel EVP Neil Shenoy konuyla ilgili olarak, "OEM'lerin, bulut servis sağlayıcıların, sistem üreticilerinin ve yazılım üreticilerinin mevcut sürüm dağıtımını durdurmalarını öneriyoruz," derken, yeni yamanın beklenenden daha fazla yeniden başlatma ve diğer öngörülemeyen sistem davranışlarına sebep olabileceğini söylüyor.
Eğer makineniz Windows 10 Güncellemesi aracılığıyla otomatik olarak güncelleniyorsa ve bu sorunları yaşıyorsanız, ne zaman düzeltilebileceği konusunda şimdilik bir bilgi yok.
Ercan Uğurlu
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