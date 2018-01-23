Intel Uyardı: Son Yamaları İndirmeyin!

Intel, son yayınlanan Spectre ve Meltdown yamalarının indirilmemesi gerektiği konusunda kullanıcıları uyarıyor...

Intel Uyardı: Son Spectre ve Meltdown'u indirmeyin

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