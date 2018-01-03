Intel ve AMD'den Oyunculara İyi Haber!

Intel'İn gelecek Core i7 işlemcileri, dizüstü bilgisayarlara AMD Vega GPU'suyla gelecek.

Intel ve AMD'den oyunculara iyi haber!

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