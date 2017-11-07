Intel ve AMD'den Resmi Duyuru Geldi
Intel ve AMD, ortak geliştirdikleri bu laptop işlemcisini resmi olarak duyurdu!
Intel ve AMD arasındaki savaş çoğu zaman acımasız bir görüntüye sahip, ancak iki taraf şimdilik duraklamayı düşünüyor. Intel ve AMD, Intel'in CPU teknolojisini ve AMD'nin Radeon grafiklerini bir araya getiren Intel Core H laptop işlemcisini piyasaya süreceklerini duyurdular.
Intel Core H'nin amacı, üst seviye oyunları çalıştırabilen ince ve hafif laptop'lar üretmek. Intel ve AMD'nin birlikte çalışması büyük bir yenilik gibi görünse de aslında sürpriz değil çünkü böyle bir işbirliğine dair dedikodular, geçen ay ortaya çıkmıştı. Bunun yanında Intel ve AMD arasında işlemci alanındaki sıkı yarış, grafik alanında o kadar ciddi değil. Intel'in entegre HD grafiklerinin AMD veya Nvidia ile yarışmak gibi bir amacının hiçbir zaman olmadığını biliyoruz.
Core H serisi işlemciler, Intel'e göre özel, üçüncü parti AMD grafik yongasıyla daha ince laptop'ların yolunu açacak. Yüzde 50 küçülen silikon boyutu, bu küçülmeyi Embedded Multi-Die Interconnect Bridge (EMIB) teknolojisine borçlu. Bu teknoloji, işlemci, grafik yongası ve özel grafik belleği arasındaki bilgi koordinasyonunu sağlıyor.
Mobil PC'lerde ilk kez kullanılacak HBM2 ise daha az güç tüketiyor ve GDDR5 özel grafik belleği gibi teknolojilerden daha az yer kaplıyor.
Yeni işlemcilerin ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor ancak 2018'in ilk çeyreğinde satışa sunulmaları umuluyor.
Zeynel A. Öztürk
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