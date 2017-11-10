Intel ve AMD'nin Laptop Çipseti Testte Yakalandı
Sızan benchmark sonuçlarına bakılırsa, Intel ve AMD'nin birlikte geliştirdiği işlemci büyük işlere imza atacak!
Intel ve AMD işlemci piyasasında rakip olabilir ama bu haftanın başında gördüğümüz gibi, dizüstü bilgisayarlar için geliştirilmiş Intel Core H çipseti Radeon grafiklerine sahip, ve yeni sızan benchmark'lara bakılırsa Intel'in işlemcisi ve AMD'nin entegre GPU'su bir araya geldiğinde güçlü bir oyun sistemi ortaya çıkabiliyor.
İlk olarak henüz çipset ile ilgili özelliklerin resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatalım. Sızan benchmark'ta iki adet dört çekirdekli Kaby Lake G işlemci ve entegre AMD grafikler görünüyor. İşlemciler i7-8705G ve i78809G olan çipsetin iki işlemcisi de 3.1GHz taban hızına ve 4.1GHz arttırılmış hıza sahip.
Çipsete dahil olan Radeon GPU 24 işlem ünitesine ve 1,536 akış işlemcisine sahip. Bununla beraber 4GB HBM2 bellek ve 1000MHz ile 1190Mhz hız seçenekleri bulunmakta.
TweakTown'un raporuna göre GPU 3.3 TFlop işlem gücüne sahip, bu da Xbox One X'in yarısına eşit, buna kıyasla PS4 Pro ise 4.2 TFlop'luk bir GPU'ya sahip.
Hot Hardware'e göre Core i7-8705G çipseti Ashes of Singularty oyununda, 1080p çözünürlük, düşük detaylarda 53 fps, yüksek detaylarda ise 33 fps veriyor. i7-8809G'nin Geekbench OpenCL skoru 76,607. 3DMark 11 test sonuçları ise 4,111 ve 3,879.
Ali Ruhi Öztürk
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