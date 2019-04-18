Intel, Whiskey Lake Mimarili Core vPro'yu Duyurdu!
Intel Whiskey Lake mimarisi üzerine kurulu yeni 8. nesil Intel Core vPro'yu duyurdu.
- Ercan Uğurlu
Intel, sonunda Whiskey Lake mimarisine sahip yeni işlemcilerinin tanıtımını yaptı. Yeni, 8. nesil Intel Core vPro işlemciler; daha iyi bir performans, uzun pil süresi, Wi-Fi 6 ve Intel Hardware Shield özellikleri ile "gömülü güvenlik" avantajı sağlıyor.
Intel'in Whiskey Lake ailesinde yer alan yeni çipler Core i5-8365U ve Core i7-8665U olarak karşımıza çıkıyor. Bu işlemciler özellikle mobil olarak çalışanlara yönelik tasarlanmış.
Günümüzde ortaya çıkan iş ortamı hiç olmadığı kadar mobil ve ofis duvarlarının ortadan kalkmasıyla beraber hızla evrim geçiriyor. Öyle ki, dünya çapında insanların yüzde 70'i haftada en az bir kez uzaktan çalışıyor. İş yapmayı sağlayan asli araç olan PC'lerin onların çeşitlilik gösteren ihtiyaçlarına adapte olması şart. BT yöneticileri, kurumlarının BT sağlığını ve çalışan mutluluğunu sürdürmek için kritik kararlar vermek durumunda. Veri güvenliğinden tutun da en son Windows 10 versiyonunu kullanmaya kadar, BT yöneticileri teknolojik altyapıyı güncel tutma noktasında bir dizi iç ve dış zorlukla karşı karşıya kalıyor. Buna, heterojen bir cihaz ortamını yönetme gerekliliğini de eklersek, nihai kullanıcının üretkenliğine ket vurması muhtemel pek çok zorluk karşımıza çıkıyor.
Bu zorluklarla baş etmeyi kolaylaştırmak isteyen Intel, şirketlere yönelik PC platformlarını geliştiriyor. Bu platformlar, mobil çalışanların gereksinim duyduğu bağlantı, gömülü güvenlik özellikleri ve yüksek performansı sağlıyor.
Yeni işlemciler Wi-Fi 6'yı destekliyor. Böylece yüzde 40 daha hızlı Wi-Fi hızı, daha iyi WPA3 güvenliği ve daha güvenilir yönetilen ağlar vadeden işlemciler, 11 saate kadar pil ömrü de sağlayabiliyor. Böylece günlük mobil çalışma noktasında hedef tutturulmuş gibi görünüyor. Elbette bu noktada performans da önemli. Intel bu konuda da şu açıklamada bulunuyor: "Şirketlere yönelik yeni 8. nesil Intel Core vPro mobil cihazlar sayesinde, elektriğe bağlı değilken dahi performans kaybı yaşanmıyor." Elbette bu iddiayı ürünleri kullanmadan doğrulaması zor.
Yeni Core i5-8365U ve Core i7-8665U'ya yakından baktığımızda, her iki işlemcinin de 4 çekirdekli ve 8 iş parçacıklı yapıda tasarlandığını görüyoruz. Core i7-8665U, 4.80 GHz frekansında çalışırken, Core i7-8365U ise 4.10 GHz frekansında çalışıyor. Her iki işlemci de ultra düşük güç tüketimi sahibi. Intel'in yeni CPU'larını kullanan ilk iş ortakları ise HP, Dell, Lenovo ve Panasonic.
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