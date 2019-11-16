Intel Xe Ekran Kartı Sızdı!

Heyecanla beklenen Intel'in yeni ekran kartı Xe sızdı!

  • Ercan Uğurlu
Intel Xe Ekran Kartı Sızdı!

Uzunca bir süredir hakkında dedikodular çıkan, sızıntılar içeren haberi gördüğümüz Intel'in ekran kartına ilişkin yeni bir bilgi daha geldi. Intel'in 7nm Xe ekran kartı, Ponte Vecchio kod adıyla ortaya çıktı.

Intel'in bu kartında kullanacağı CLX arabirimi ile üst seviye performans vadediyor. Ultra yüksek önbellek ve yüksek bellek bant genişliği içereceği düşünülen Intel Ponte Vecchio, kurumsal tarafa özel olarak hazırlanıyor.

Intel Xe ekran kartları kurumsal tarafa gelecek gibi görünse de, Intel'in oyun kategorisine girme düşüncesinde olduğunu da biliyoruz. Bu anlamda yakında bu alan özelinde de yeni haberler duyabiliriz. Intel'in yeni ekran kartını ne zaman tanıtacağına ilişkin bir bilgi ise henüz yok.

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