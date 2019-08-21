Intel, Yeni Comet Lake İşlemcilerini Tanıttı

Intel, laptoplara ve 2-in-1 cihazlara yönelik yeni Comet Lake işlemcilerini tanıttı!

Intel, Yeni Comet Lake İşlemcilerini Tanıttı

Intel, onuncu nesil Intel Core serisine ait birçok yeni işlemci tanıttı. İşlemciler, performans iyileştirmelerinin yanında modern ağ yetenekleri ve gelişmiş grafikler gibi birçok özellik sunuyor.

Duyuruda Comet Lake ailesinin yeni U serisi mobil işlemcileri öne çıkıyor. 10nm Ice Lake'in aksine yine 14nm teknolojisine sahip olan bu işlemciler, bütçe dostu cihazlar için daha iyi performans vadediyor. 7 watt TDP eşiğine sahip olan işlemci, üreticiler tarafından 25 watt'a kadar ulaştırılabiliyor.

Yeni 10. nesil Intel Core mobil işlemciler, 6'ya kadar çekirdek ve 12 iş parçacığı (thread) ile geliyor. Yeni işlemciler, dörde kadar Thunderbolt 3 (USB-C) portunu, DDR4-2666 belleği ve en son Wi-Fi 6 bağlantısını destekliyor.

Yeni Y-Serisi İşlemciler

İnce laptoplara odaklanan ve performanstan çok güç verimliliğine ve fansız çalışmaya önem veren Y-Serisi Comet Lake işlemciler de güncellendi. Burada en dikkat çeken geliştirme, Intel'in fansız işlemcilerinin arasında dört çekirdeğin gelmiş olması.

Y-Serisi, i5'ten itibaren dört çekirdekle geliyor ancak çok daha düşük TDP değerlerine sahipler (4,5 watt'a kadar düşüyor). Bu sayede işlemciler, fansız 2-in-1 tabletlerde kullanılabiliyorlar.

Bu işlemciler düşük başlangıç hızlarına sahip olsalar da, tek çekirdekte 4,5GHz'e kadar hızlanabiliyorlar. Tabi ki işlemcilerin U-Serisinin performansına yetişmesini beklemeyin.

Yeni Comet Lake işlemcileri, aralık ayındaki Noel sezonunda 90'dan fazla laptop ve 2-in-1 tablette kullanılacak.

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