Intel, Yeni Mobil İşlemcilerini Tanıttı
Intel, çok ince laptop'lara özel Amber Lake ve Whishky Lake işlemcilerini ortaya çıkardı!
Intel'in ilk sekizinci nesil işlemcilerini tanıtmasının üzerinden yaklaşık 1 sene geçti. Hala Kaby Lake mimarisini kullanan U-serisi yongalar, artık çift çekirdekli değil dört çekirdekli ve Intel'e göre yüzde 40 performans artışı sunuyorlar.
IFA öncesinde tanıtılan Amber Lake kod adlı işlemciler, yine 14nm işlem birimlerini kullanıyor ve yine çift çekirdekli, dört thread'li yapıya sahipler. 5W yerine 4,5W değerine sahip olan yongaların model adları, Core m3-8100Y, i5-8200Y ve i7-8500Y olarak sıralanıyor. Fansız PC'ler için tasarlanan yongalar, gigabit 4G LTE modemlerini ve gigabit Wi-Fi'ı destekliyor ve sadece 7mm kalınlığında olabiliyor.
Bu arada U-serisi yongalar için çok düşük güç tüketimli Whiskey Lake de duyuruldu. Bu işlemciler yine sekizinci nesil olarak adlandırılıyor, çünkü ilk Kaby Lake R U- serisi işlemcilerle aynı yerdeler. İşlemcilerin model adları ise Core i3-8145U, i5-8265U ve i7-8565U. Yine 14nm işlem birimleriyle inşa edilen yeni yongalar, yüzde 10 performans artışı vadediyor. Gigabit Wi-Fi ve Intel'in gigabit 4G LTE modemlerini destekleyen 15W işlemciler, 19 saate kadar pil ömrü sunabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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