Intel'de Spectre Benzeri Açık Bulundu

Intel işlemcileri etkileyen yeni Spectre benzeri bir açık keşfedildi; ancak durum bu kez o kadar korkutucu değil.

Intel'de Spectre Benzeri Açık Bulundu

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