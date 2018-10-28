Intel'den Cannon Lake İddiaları Hakkında Açıklama
Intel, 10nm Cannon Lake işlemcilerinin iptal edilmediğini açıkladı. Cannon Lake önümüzdeki yıl planlandığı gibi piyasaya çıkacak.
Intel, 10nm işlemcilerinin yeni bir dedikodunun öne sürdüğü gibi iptal edilmediğini veya sıkıntılı bir süreçten geçmediğini açıkladı ve Cannon Lake CPU'ları hakkında firmanın "iyi bir ilerleme kaydettiğini" belirtti.
Tabii ki, Cannon Lake uzun bir zamandır bekleniyor. Skylake'nin yerine 2016'da geçmesi bekleniyordu. Çiplerin toplu üretimi birkaç kez ileri taşındı ve en son darbe 2019'a gecikmesiyle meydana geldi.
Ve bu hayal kırıklığı, dün bir haber sitesinde yer alan makalede Intel'in 10nm'lik çiplerin üretimini tamamen iptal ettiği ilan edildi. Buna neden olarak da seri üretime geçmenin finansal açıdan sürdürülebilir olmaması öne sürüldü.
Ancak, Intel News hesabı bir twitte 10nm üzerindeki çalışmanın rafa kaldırılmadığını açıkladı ve iddiaları yalanladı. Ayrıca firmanın son kazanç toplantısında her şeyin planları doğrultusunda gittiğini belirten bir bildiri de yayınlandı.
Diğer bir deyişle, bir sonraki yıla ertelenmesine neden olan gecikmeyi duyduğumuzdan beri hiçbir şey değişmedi.
Intel'in şu anki en güçlü CPU'ları 14nm'lik şekilde inşa edildi. Tahmin edebileceğiniz gibi, 10nm'ye düşmek çok önemli. Pazarın orta segmentinde sınırlı sayıda 10nm işlemcinin bulunduğunu da göz önüne alınca Intel'in bu seri üretimi yapması büyük önem taşıyor.
Yavuz Alp Şimşek
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