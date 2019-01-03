Intel'den Nasıl Bir 2019 Bekliyoruz?
Intel'in 2019 planları daha belirsiz, ancak biz beklentilerimizi sıraladık.
Intel'in 2019 planları hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bildiğimiz, işlemci devinin bir şeyler yapacağı. İşte tahminlerimiz.
Sunny Cove veya Cannon Lake?
Birkaç ay önce çıkan Coffee Lake Refresh, çok yüksek çekirdek sayısıyla saat hızını bir araya getirmiş ve Intel Core i9-9900K ile ortalığı karıştırmıştı. Ancak 10nm Cannon Lake işlemcileri birkaç yıldır bekliyoruz ve adı Sunny Cove olsa bile, 2019'da daha verimli bir işlemciyle karşılaşmayı umuyoruz.
Yeni Laptop İşlemcileri
Dokuzuncu nesil işlemciler Ekim 2018'de Coffee Lake Refresh ile ortaya çıktı ancak yeni laptopların birçoğu, Kaby Lake Refresh'i kullandı. Intel'in yeni işlemcilerinin 2019'da laptoplara daha çok girmesini bekliyoruz.
Intel Grafik Kartları
Intel kendi ekran kartını üreteceğinin ipuçlarını bir süredir veriyor. Firma, bu işi 2020'de yapacağını söylemiş olsa da, 2019'da firmanın yeni grafik mimarisini görme şansımız olabilir. Bu kartlar tüketiciye yönelik mi olacak? Muhtemelen evet.
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