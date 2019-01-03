Intel'den Nasıl Bir 2019 Bekliyoruz?

Intel'in 2019 planları daha belirsiz, ancak biz beklentilerimizi sıraladık.

Intel'den Nasıl Bir 2019 Bekliyoruz?

Intel'in 2019 planları hakkında çok fazla bilgimiz yok. Bildiğimiz, işlemci devinin bir şeyler yapacağı. İşte tahminlerimiz.

Sunny Cove veya Cannon Lake?

Birkaç ay önce çıkan Coffee Lake Refresh, çok yüksek çekirdek sayısıyla saat hızını bir araya getirmiş ve Intel Core i9-9900K ile ortalığı karıştırmıştı. Ancak 10nm Cannon Lake işlemcileri birkaç yıldır bekliyoruz ve adı Sunny Cove olsa bile, 2019'da daha verimli bir işlemciyle karşılaşmayı umuyoruz.

Yeni Laptop İşlemcileri

Dokuzuncu nesil işlemciler Ekim 2018'de Coffee Lake Refresh ile ortaya çıktı ancak yeni laptopların birçoğu, Kaby Lake Refresh'i kullandı. Intel'in yeni işlemcilerinin 2019'da laptoplara daha çok girmesini bekliyoruz.

Intel Grafik Kartları

Intel kendi ekran kartını üreteceğinin ipuçlarını bir süredir veriyor. Firma, bu işi 2020'de yapacağını söylemiş olsa da, 2019'da firmanın yeni grafik mimarisini görme şansımız olabilir. Bu kartlar tüketiciye yönelik mi olacak? Muhtemelen evet.

Google+'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

.

İnternet'te iz bırakmadan nasıl dolaşılır?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Günün En çok Okunanları
Intel'den Nasıl Bir 2019 Bekliyoruz?
İşte 2019'da Beklediğimiz PC Oyunları
Yeni Ufuklar aracı yeni bir gezegeni daha aştı
iOS 12.1.2'ye Geçemeyen iPad'ler Kalakaldı
Microsoft, Manyetik USB-C Girişi Patenti Aldı

Turhost

İlginizi çekebilir

Turhost