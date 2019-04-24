Intel'den Yeni 9. Nesil İşlemciler
Intel, dokuzuncu nesil işlemcilerinin arasında yeni eklediği laptop ve masaüstü işlemcileri tanıttı!
Intel, dokuzuncu nesil Core işlemci serisi için yeni işlemcilerini ortaya çıkardı. Bu yeni işlemcilere 45W H serisi mobil yongalar ve yeni masaüstü işlemciler dahil.
H serisi, oyun laptoplarına ve mobil iş istasyonlarına yönelik işlemciler içeriyor. Güç arayışında olanlar, firmanın ilk sekiz çekirdekli mobil işlemcisi Core i9-9980HK ve Core i9-9880H'yi tercih edebiliyorlar. "K" harfi, kilidin overclock için açıldığı anlamına geliyor ve i9-9980HK'nin giriş saat hızı, 2,4GHz'ten başlıyor ve tek çekirdekte 5GHz'e ulaşabiliyor. i9-9880H ise 2,3GHz temel saat hızına sahip ve hızı 4,8GHz'e kadar çıkabiliyor.
Geçen sene olduğu gibi i7 modeller altı çekirdekli, i5 modelleri ise dört çekirdekli. Core i7'nin 12MB önbelleğe sahip olduğunu görüyoruz. Core i9'daki önbellek miktarının 16MB olduğunu söyleyelim. Core i5 modellerinde ise 8MB önbellek bulunuyor.
Yeni işlemciler, daha yüksek kablosuz ağ hızı sözü veren Wi-Fi 6 ile geliyor ve Intel'e göre üç sene önceki bir makineye göre yüzde 54 daha hızlı 4K video düzenleme, oyunlarda yüzde 56 daha yüksek fps, yüzde 75 daha düşük gecikme ve yüzde 33 daha iyi sistem performansı sunuyor.
Yeni Masaüstü İşlemciler
Intel, bol sayıda masaüstü işlemciyi de tanıttı. Daha önce K serisi masaüstü işlemcilerle tanışmıştık, şimdi ise bunların kilitli sürümleri olan Core i9-9900, Core i7-9700, Core i7-9700F, Core i5-9600, Core i5-9500 ve Core i5-9500F tanıtıldı. Bu işlemcilerin tümü 65W ve F serisi, bütünleşik grafik özelliğine sahip değil.
Bunların yanında bir dizi yeni Core i3 modeli de var: 91W Core i3-9350K, 62W Core i3-9320, 62W Core i3-9300, 65W Core i3-9100 ve 65W Core i3-9100F.
Yeni 35W T serisi masaüstü işlemciler arasında ise Core i9-9900T, Core i7-9700T, Core i5-9600T, Core i5-9500T, Core i5-9400T, Core i3-9300T ve Core i3-9100T bulunuyor. Core i9 her zamanki gibi sekiz çekirdekli ve hyperthreading destekli tek işlemci. Core i7 sekiz, Core i5 altı ve Core i3 modelleri dört çekirdekli.
Son olarak bütçe uygun işlemciler de tanıtıldı. Bunlar arasında Pentium Gold G5620, G5600T, G5420, G5420T, Celeron G4950, G4930 ve G4930T var. Bu işlemcilerin tamamı çift çekirdekli ve yalnızca Pentium Gold hyperthreading özelliğine sahip.
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