Intel'in 10nm'ik 10. Nesil İşlemcilerinden Bilgiler
Intel'in 10. nesil işlemcilerinin U ve Y serisinden yeni bilgiler ortaya çıktı!
Intel'in bir süredir test ettiği 10. nesil Ice Lake işlemcilerinin tanıtımı, mayısta yapılmıştı. Şimdi ise yeni neslin U ve Y serisinin, yani taşınabilir cihazlara yönelik yeni işlemcilerin ayrıntıları gelmeye başladı.
Ultrabook'larda ve convertible'larda yer alacak olan U serisi yongalar, bir i3, üç i5 ve iki i7 işlemci modeli sunacak. 10nm teknolojisine sahip olan bu işlemciler, UHD Graphics yerine Iris Plus ile geliyor. İşlemcilerin çekirdek sayılarında herhangi bir değişiklik yapılmazken, Intel'in yeni entegre grafik yongası, öncekine kıyasla iki kat performans artışı sözü veriyor.
Y serisi de Iris Plus grafik yongasıyla ve bazı önemli değişikliklerle geliyor. Core i5 ve i7 modelleri, çift yerine ilk kez dört çekirdeğe sahip. Önceki nesilde TDP değeri 5W iken şimdi 9W. Bunun yanında Y serisinin artık bir Core i3 seçeneği de var.
Yeni işlemciler, Thunderbolt 3 desteğiyle geliyor ve dört Thunderbolt 3 portuna izin veriyor. Intel, 10. nesil için duyuracak başka işlemcilerinin de olduğunu söylüyor (bunun Comet Lake olma ihtimali var).
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