Intel'in 12 Çekirdekli i9-7920X'in Detayları Belli Oldu
Intel'in 12 çekirdekli i9-7920X işlemcisi, AMD Ryzen Threadripper'ı terletebilecek mi? Özellikleri ve fazlası, haberimizde...
Intel'in yeni 12 çekirdekli i9-7920X işlemcisinin özellikleri biraz daha kendini gösterdi. Daha önce Intel'in Core X-Serisi için yayınladığı fiyat listesinde 1199 Dolar fiyatla satışa sunulacağı belirlenen i9-7920X, bunun karşılığında 12 çekirdek ve 24 iş parçacığıyla bilgisayarların kalbini oluşturacak. Ancak merak edilen frekans değeri vardı ki, o da şimdi ortaya çıktı.
Gelen yeni raporlara göre, Intel'in i9-7920X işlemcisi, aban frekansta 2.9 GHz'te çalışacak. Bu da Intel'İn bu işlemci özelinde taban saat hızı anlamında AMD'nin canavarı Ryzen Threadripper 12'ye kıyasla, geride kaldığını gösteriyor.
Ryzen Threadripper'ın 12 çekirdekli 1920X işlemcisi, taban frekansta 3.5 GHz'lik saat hızına sahip. Öte yandan fiyatı da 799 Dolar ile i9-7920X'ten daha uygun. Bu anlamda bu açıdan bakıldığında Intel'in i9-7920X ile fiyat/performans noktasında beklentiyi karşılamadığını söylemek mümkün.
Elbette Intel'in elinde bulunan Turbo frekans kozunu da unutmamak gerek. Şimdilik i9-7920X'in bu değeri bilinmiyor. İki işlemci arasındaki gerçek savaş, i9-7920X'in tüm detayları gün yüzüne çıktığında ve kuşkusuz, işlemciler piyasaya ulaştığında başlayacak. Ancak o zamana kadar diyebiliriz ki, arena da AMD şimdilik iki adım önde.
Ercan Uğurlu
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