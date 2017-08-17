Intel'in 9.Nesil İşlemcisi Ice Lake Yola Çıktı!

Intel'in 9'uncu nesil Core işlemcilerinin halefi 10nm+ Ice Lake olacak. Peki Ice Lake işlemciler ne zaman gelecek; bize neler sunacak?

Intel'in 9.nesil işlemcisi Ice Lake yola çıktı!

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