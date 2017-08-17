Intel'in 9.Nesil İşlemcisi Ice Lake Yola Çıktı!
Intel'in 9'uncu nesil Core işlemcilerinin halefi 10nm+ Ice Lake olacak. Peki Ice Lake işlemciler ne zaman gelecek; bize neler sunacak?
Bilgisayarın kalbindeki savaş kızışıyor; işlemci teknolojilerinde AMD ve Intel'in atakları bitmiyor. Son zamanlarda her iki tarafında birbiri ardına ataklarını görüyoruz. 21 Ağustos'ta 8'inci nesil işlemcileri Coffee Lake'i tüm detaylarıyla resmi olarak gözler önüne sermesi beklenen Intel, daha o gelmeden 9'uncu nesil işlemcisi hakkında konuşmaya başladı bile.
Bilgilere göre, Intel'in 8'inci nesil Coffee Lake işlemci ailesinin, mevcut işlemcilerine kıyasla yüzde 15 ila yüzde 30 arasında bir iyileşme sağlaması bekleniyor. Bunun tüm detaylarını çok daha iyi bir şekilde 21 Ağustos'taki tanıtımda göreceğiz. Ancak Intel sabırsızlığını koruyamıyor olacak ki, daha sonraki nesil işlemci ailesinden şimdiden bahsediyor.
Intel'ın resmi sitesinde, 8'inci nesil Intel işlemci ailesinin halefi olacağı söylenen Ice Lake hakkında en çarpıcı detaysa, yine Intel'in sitesinde yer alan şu cümlede yatıyor: "Bu işlemciler, Intel'in endüstri lideri 10 nm+ işlem teknolojisini kullanıyor."
Buna göre Intel'in 3 aşamalı optimizasyon sürecinde 9. nesil, 10nm+ ile Ice Lake olacak. Kaby Lake mimarisinin sonraki aşaması olarak gelecek Coffee Lake'ten sonra 10nm işlem süreciyle üretilecek CannonLake'in sonrası olarak düşünülen 10nm+, böylece Intel için bir ilk olacak. İşlemcinin detayları ve sürecin nasıl ilerleyeceği şimdilik bilinmiyor. Fakat Ice Lake platformunu 2018'in sonlarına doğru görebiliriz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın