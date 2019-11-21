İnternet Bağlantınız Güvenli mi? İşte Bunu Anlamanın 4 Yolu

Ağ güvenliğizi zayıflatan birçok neden olabilir. Bu yüzden gerçekten güvende olup olmadığınızı anlamak, kolay bir iş değil. Ancak merak etmeyin, aşağıdaki maddeleri uygulayarak ağınızın güvenliği konusundaki endişelerinizi ortadan kaldırabilirsiniz.
1. Güvenlik Duvarınızı Test Edin
Güvenlik duvarının temel görevlerinden bir tanesi, bilgisayarınızın portlarını istenmeyen bağlantılardan korumaktır. ShieldUp! gibi hizmetler, portları test ederek bir rapor oluşturuyor. Güvenlik duvarınız sizi korumuyorsa, ayarlarınızı gözden geçirmenizde veya daha güvenli bir güvenlik duvarını tercih etmenizde büyük fayda var.
2. Antivirüs'ünüzü Testten Geçirin
Antivirüs yazılımları, indirmelerinizi tarayarak sisteminize zararlıların girmesine engel olur. Bu yüzden antivirüsün işini düzgün bir biçimde yapıp yapmadığını test etmenizde fayda var.
Herhangi bir antivirüs yazılımını test etmek için EICAR test virüsünü indirebilirsiniz. EICAR dosyalarının herhangi bir zararı yoktur ancak antivirüs yazılımları tarafından virüs gibi algılanlırlar. Bu dosyalar, kendi başına indirilebileceği gibi, antivirüsü test etmek için ZIP dosyasının içerisinde de bulunabilirler.
3. Web'de Dolaşırken Kullandığınız Protokolü Kontrol Edin
HTTP protokolünü kullanan bir web sitesinde veri akışı "düz metin" olarak gerçekleşir. Yani sizinle hedef sunucu arasındaki veri şifrelenmez. Bu veriler, aradaki herhangi bir sunucu üzerinde okunabilir veya kaydedilebilir. Bu nedenle HTTP'yi özellikle herkese açık alanlarda kullanmak tehlikelidir.
HTTPS ise verileri hedef sunucuya ulaşana kadar şifreler. Bir web sitesinin HTTPS'yi kullanıp kullanmadığını adres çubuğuna bakarak anlayabilirsiniz. Web tarayıcınızın adres çubuğunda bir kilit simgesi görüyorsanız, bağlantınız şifreli HTTPS üzerinden gerçekleşiyor demektir.
Google'ın da teşvikleriyle bugün çoğu popüler site, varsayılan olarak HTTPS'yi kullanıyor. Ancak bir web sitesinin HTTPS kullanmasının onu otomatik olarak güvenli yapmadığını unutmayın. Kötü niyetli birinin kendi HTTPS destekli sitesini kurmasının zor bir iş olmadığını söyleyelim.
4. VPN'iniz Sızdırmasın
VPN kullanıyorsanız, IP'nizi gizleyen hizmetin DNS isteklerini sızdırmadığından emin olun. Bunun için IP Leak'i kullanabilirsiniz. VPN üzerinden bağlandığınızda, DNS başlığı altında gördüğünüz her sunucu, web tarayıcınıza yazdığınız adresleri görüyor demektir. VPN üzerinden bağlıyken sızıntı yoksa, burada görünen DNS adreslerinin internet servis sağlayıcınıza ait olmaması gerekiyor.
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