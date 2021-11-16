Internet Explorer, Kullanıcıların Canını Yakmaya Devam Ediyor!

Internet Explorer'ın kullanım ömrünün sona erme tarihi hızla yaklaşıyor olmasına rağmen, Magniber fidye yazılımı çetesi, Microsoft'un eski tarayıcısındaki iki güvenlik açığından yararlanarak kullanıcılara saldırı başlattı. Bleeping Computer'in haberine göre grup, Internet Explorer güvenlik açıklarından yararlanarak Asya'da faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına kötü amaçlı reklamlar yoluyla saldırmaya başladı.
Magniber, 2017 yılında Cerber adlı başka bir fidye yazılımı çetesinden türemişti. Grup başlangıçta yalnızca Güney Kore'deki kullanıcıları hedef alıyordu. Ancak son zamanlarda operasyonlarının kapsamını Çin, Tayvan, Singapur, Malezya ve Hong Kong'daki sistemlere bulaşmak için genişletti.
Magniber'in en son siber saldırılarında yararlanılan Internet Explorer güvenlik açıkları CVE-2021-26411 ve CVE-2021-40444 olarak biliniyor. Aslında bu açıklar bu yılın Mart ayında Microsoft tarafından yamayla kapatılmıştı. Ancak yamayı uygulamamış olan sistemlerde açıklar hala devam ettiğinden korsanlara giriş imkanı veriyor.
Her ne kadar Internet Explorer'ın kullanımı Dünya çapında yüzde 1'ler seviyesine düşmüş olsa da, Microsoft ve diğer güvenlik şirketleri bu tarayıcının kullanımının acilen durdurulması gerektiğini üzerine basa basa söylüyorlar.
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