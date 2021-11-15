Spotify'ın Bir Sonraki Adımı, Bu Satın Almayla Ortaya Çıktı!

Spotify çok yakında çok daha fazla sesli kitaba ev sahipliği yapabilir. Şirket, bunun için önemli bir adım attı ve sesli kitap platformu Findaway'ı satın aldı.
Findaway, 325 binden fazla sesli kitaptan oluşan geniş bir kataloğa sahip ABD'li bir şirket. Şirket ortakları arasında Apple, Amazon ve diğer perakende markaları yer alırken, sesli kitap yayıncıları için araçlar da geliştiriyor. Spotify'ın Findaway'ı satın almak için ne kadar ödediği ve Findaway'ın kataloğunu kendi sistemine nasıl entegre edeceği şimdilik belli olmasa da şirket yaptığı açıklamada, sesli kitap kataloğunu hızla ölçeklendireceklerini söylüyor.
Bu hareket Spotify'ın sesli kitap kataloğu oluşturmadaki ilk hamlesi değil. Şirket daha önce 9 klasik eseri kataloğuna dahil etmiş ve Harry Potter'ı da kütüphanesine eklemişti.
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