Internet Explorer, Microsoft'un Yeni Tarayıcısı Edge'de Yaşayacak!

Microsoft Internet Explorer'ı her ne kadar tamamen terk etmiş olduğunu söylese de, Chromium tabanlı Edge tarayıcısında bir "Internet Explorer modu" sunuyor. Bu mod, web sitesi geliştiricilere sayfalarının eski sistemlerde nasıl göründüğünü gözlemleme imkanı sunmak için bulunuyor.
Microsoft, geliştiricilerin eski web sitelerinin ve uygulamaların Chromium tabanlı Edge'de Internet Explorer moduyla çalışmasını sağlamalarına yardımcı olacak yeni bir araç yayınladı. Internet Explorer 11, 15 Haziran 2022'ye kadar Windows 10'un bir bileşeni olmaya devam edecek ve bundan sonra Windows 10'un bazı sürümlerinde destek kaldırılacak. Bu yüzden yayınlanan araç geliştiriciler için önemli.
Edge içindeki IE modu, eski iş uygulamaları ve dahili sitelerle geriye dönük uyumluluk sağlamak için kullanılabilir. Microsoft geçen yıl, Microsoft Edge'deki IE modunun, web geliştiricilerine eski uygulamaları modernize etmeleri ve sonunda IE moduna olan ihtiyacı ortadan kaldırmaları için sekiz yıl vermek için en az 2029 yılına kadar destekleneceğini söyledi.
Yöneticiler, bu siteleri IE moduyla test etmek için artık, Selenium Projesi tarafından sağlanan IE modunun otomatik olarak test edilmesine yönelik bir sunucu olan Internet Explorer Sürücüsünü kullanabilir. Sürücü JavaScript'i destekliyor ve Selenium projesinden indirilebiliyor.
Microsoft'tan Zoher Ghadyali bir blog yazısında "15 Haziran'a hazırlanmak için, artık IE modunun iş açısından kritik eski web siteleriniz veya uygulamalarınız için doğru çözüm olduğunu doğrulamak için Internet Explorer Sürücüsünü kullanabilirsiniz" diyor.
Ghadyali, "Internet Explorer'a karşı çalışan mevcut bir testte yalnızca birkaç değişiklikle, testlerinizi Edge'de Internet Explorer (IE) modunda çalıştırabilirsiniz" diye ekliyor.
Selenium ise, "Microsoft Edge ekibi, Windows 10 desteğinin kaldırılacağı 2029 yılına kadar Edge'de IE Modu'nu desteklemeyi taahhüt etmiştir" açıklamasını yapıyor.
Microsoft, desteğin 2029'a kadar süreceğini ve yazılım geliştiricilere çalışmalarını tamamlamak için bol bol zaman vermiş olduğunu söyledi. Bu sırada, tüm Microsoft 365 uygulamalarından Internet Explorer desteği kaldırıldı. Google da 2021'de Internet Explorer'ı desteklemeyi bıraktı. Internet Explorer kullanıcıları (hala inatla Internet Explorer kullananlar) arama için Microsoft'un Bing servisini kullanmak zorunda.
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