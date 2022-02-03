Jüpiter'in Uydularının Bu Videosu Gerçek Olamayacak Kadar Güzel, Ama Gerçek

Jüpiter'in uydularının farklı hızlarda hareket ettiği video gerçek olamayacak kadar güzel; ama gerçek... İşte tartışma yaratan o video!

03 Şubat 2022 21:41

Levent Öztürk