Jüpiter'in Uydularının Bu Videosu Gerçek Olamayacak Kadar Güzel, Ama Gerçek

Jüpiter'in uydularının farklı hızlarda hareket ettiği video gerçek olamayacak kadar güzel; ama gerçek... İşte tartışma yaratan o video!

  • Levent Öztürk
Tartışma yaratan Jüpiter videosu
NASA

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