Jüpiter'in Uydularının Bu Videosu Gerçek Olamayacak Kadar Güzel, Ama Gerçek

Güneş Sistemi'nin dev gezegeni Jüpiter'in yörüngesindeki Europa ve Io uydularının hızlandırılmış bir kaydı, büyük oranda muhteşem bir görüntü sunduğu için geçtiğimiz birkaç yılda Reddit'te yaygın bir şekilde görüntüleniyor. Hızlandırılmış video o kadar iyi bir görüntü sunuyor ki, birçok yorumcu bunun gerçek olamayacağını iddia ediyor.
Çevrimiçi olarak paylaşılan görseller hakkında şüpheci olmak, özellikle de sahte görsellerin cirit attığı internette iyi bir davranış şekli olsa da, aşağıda bulacağınız muhteşem kısa videonun yüzde 100 gerçek olduğunu söylemeliyiz.
Gezegenlerin diğer pek çok muhteşem görüntüsü gibi, bu hızlandırılmış görüntü de NASA-JPL mühendisi ve gezegen görüntülerinin uzman işlemcisi Kevin M.Gill tarafından oluşturuldu. Gill, Cassini Satürn'e gitmeden önce uzay sondası tarafından 2001 yılında Jüpiter'in yanından geçerken çektiği fotoğrafları kullandı.
Video, Io ve Europa'nın gezegenin yörüngesinde dönüşünü gösteriyor. İnsanların klipten şüphe duymasının nedenlerinden belki de en önemlisi, Jüpiter'e daha yakın olan Io'nun, daha uzaktaki Europa'dan daha yavaş dönüyor gibi görünmesi. Ancak bunun basit bir açıklaması var.
Gill, Twitter'da "Görüntüler, uyduların yörüngesinden daha hızlı hareket eden bir uzay aracından görülebilen hareketi tasvir ediyor. Yani, durağan bir perspektifte olsaydı Io, Europa'dan daha hızlı hareket ederdi" diyor.
Europa, yörüngede Io'dan daha hızlı dönüyor gibi görünüyor çünkü Cassini uzay aracının sola hareket ederken gördüğü şekilde görülüyor. Europa daha yakın olduğu için daha hızlı hareket ediyor gibi görünüyor. Bu aslında oldukça yaygın yaygın bir yanılsama: Nesneler uzaklaştıkça daha yavaş hareket ediyormuş gibi görünür çünkü daha küçük görünürler ve bu nedenle görüşümüzü geçmeleri daha uzun sürer.
Bir otoyolda olduğunuzu düşünün ve ters yönde giden arabalara bakın. Arabaların arkasında, araçlarla aynı yöne giden bir uçak gördüğünüzde, sizin bakış açınızdan, arabalar uçaklardan daha hızlı gidiyor gibi görünüyor ancak gerçekte uçağın daha hızlı olduğuna emin olabilirsiniz...
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