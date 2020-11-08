Internet Explorer "Ölmüyor"; Microsoft Edge Boş Durmuyor!

İlginç bir biçimde, milyonlarca insan halen Internet Explorer kullanıyor. Ancak Chrome'un rakibi olması için geliştirilen Microsoft Edge de bu arada pek boş duruyor gibi görünmüyor.

Internet Explorer inatla "ölmüyor"

Microsoft'un tüm "öldürme" çabalarına rağmen emektar web tarayıcısı Internet Explorer hala Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediyor. NetMarketShare'in son rakamları, Dünya'daki Windows kullanıcıların %5.57'sinin hala Internet Explorer tarayıcısını kullandığını ortaya koydu.

Microsoft daha hızlı ve güvenli bir hizmet verebilmek için Windows 10 kullanıcılarını Internet Explorer'dan Microsoft Edge'e geçirmeye çalışıyor.  Firma, son haftalarda Internet Explorer kullanıcılarını Internet Explorer ile uyumlu olmayan bir siteye bağlandıklarında otomatik olarak Microsoft Edge'e yönlendiren bir programı bile devreye aldı. Her ne kadar Chrome'un hakimiyeti Windows 10 üzerinde devam etse de, Edge için iyi haberler de yok değil.

NetMarketShare verilerine göre Microsoft Edge'in pazar payı ilk defa %10 arttı. Bu da Chrome'a göre daha hızlı büyümesi anlamına geliyor. Yeni rakamlara göre internet kullanıcılarının %69,25'i Chrome, %10,22'si Microsoft Edge kullanıyor.

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