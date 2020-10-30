Microsoft'tan, Internet Explorer'ı Öldürmek İçin Yeni Çare

Microsoft, Internet Explorer ve Klasik Edge web tarayıcılarını öldürmek için her yolu deniyor. Şirket, şimdi de bazı internet sitelerine girmek isteyen Internet Explorer kullanıcılarını, doğrudan Microsoft Edge'e yönlendirmeyi deneyecek.

Microsoft Internet Explorer'ı öldürmeye çalışıyor

Microsoft'un tüm yok etme planlarına rağmen, azımsanmayacak sayıda internet kullanıcısı Internet Explorer kullanmaya devam ediyor. Microsoft bu yüzden onları yeni Chromium tabanlı Edge'e geçmeye zorlamak için dramatik adımlar atıyor.

Bu adımlara, şimdi bazı yeni adımlar daha eklendi. Örneğin artık, bir Internet Explorer kullanıcısı, Internet Explorer ile uyumsuz olarak işaretlenen bir web sitesini ziyaret ettiğinde (şu anda listede 1.000'den fazla site bulunuyor) "Bu web sitesi Internet Explorer'da çalışmıyor" mesajı görünecek ve sayfa otomatik olarak Microsoft Edge'de açılacak. Internet Explorer'ı desteklemeyen web sitelerinin listesi sürekli genişliyor ve şu anda Twitter, Instagram, Google Drive, Yahoo Mail gibi birçok popüler servisi içeriyor.

Bu arada, 13 Kasım itibarıyla kullanıcılar artık Microsoft hesaplarında Internet Explorer üzerinden oturum açamayacak, Microsoft Teams ay sonunda Internet Explorer desteğini bırakacak ve 17 Ağustos 2021'e kadar Internet Explorer ile uyumlu hiçbir Microsoft 365 uygulaması kalmayacak.

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