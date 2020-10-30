Microsoft'tan, Internet Explorer'ı Öldürmek İçin Yeni Çare

Microsoft, Internet Explorer ve Klasik Edge web tarayıcılarını öldürmek için her yolu deniyor. Şirket, şimdi de bazı internet sitelerine girmek isteyen Internet Explorer kullanıcılarını, doğrudan Microsoft Edge'e yönlendirmeyi deneyecek.