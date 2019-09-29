Internet Explorer'da PC'nizi Yerle Bir Eden Açık
Eski ancak halen kullanılan web tarayıcısı Internet Explorer'da keşfedilen yeni tehlike, IE'yi bıraktıracak kadar endişe verici!
Internet Explorer'ın dışında bir tarayıcı dünyası olduğunu henüz keşfetmediyseniz, biraz dışarı bakmanız için artık yeni bir neden var. Google ve Microsoft, Internet Explorer'da bilgisayarınızın tamamen ele geçmesine yol açan bir güvenlik açığı buldu.
Pazartesi yayınlanan CVE-2019-1367 bültenine göre "komut dosyası motoru belleği bozulması açığı" Internet Explorer'ın Windows 7, Windows 8.1 ve Windows 10'daki sürümlerini etkiliyor. Microsoft'a göre bellekte gerçekleştirilen bozulma, saldırganın şu anki kullanıcı yerine kod çalıştırmasına izin veriyor. Şu anki kullanıcı, yönetici haklarına sahipse, bu açığı kullanan bir saldırgan, sistemi ele geçirebiliyor. Firma, saldıranın bu şekilde program yükleyebileceğini, verileri görüntüleyip, değiştirip silebileceğini, yönetici haklarına sahip yeni hesaplar oluşturabileceğini açıkça söylüyor.
Microsoft'un CVE sayfasında JavaScript'e erişimi kısıtlayarak korunmaya yönelik bazı komutlar yer alıyor. En güvenli yol ise şimdilik Internet Explorer'ı kullanmamaktan geçiyor. Microsoft, 2016 itibariyle daha güvenli ve işlevsel Edge'i sunmaya başlamıştı. Edge size göre değilse, Firefox, Opera ve Chrome gibi modern bir web tarayıcısını tercih edebilirsiniz. Bu tarayıcıların neredeyse tamamı, yer işaretlerinizi kolayca kendi üzerine aktarabiliyor.
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