İnternet Hızı Nasıl Artar? Emin Olun; Bunları Yaparak Değil...

Hepimiz, kullandığımız internetin daha hızlı olmasını isteriz. Araştırma da yapıyor olsak, oyun da oynuyor olsak, internet ne kadar hızlıysa işler de o kadar kolaylaşır. İşte bu yüzdendir ki, internette yüzlerce, hatta binlerce "interneti hızlandırma" ipucu bulabiliriz.
Ama ne yazık ki bu ipuçlarının bazıları işe yararken, bazıları ise beyhude birer çaba olmanın ötesine geçemiyor. Hatta bazıları tamamen kulaktan dolma veya uydurma şeyler.
Bu yazımızda sizlere interneti nasıl hızlandıracağınızı değil, nasıl "hızlandıramayacağınızı" anlatacağız. Başka bir deyişle, sık sık karşınıza çıkan ama pek bir işe yaramayan "ipuçlarını" sizlerle paylaşacağız. Böylece, gereksiz yere zaman harcamak yerine doğru ipuçlarına yönelebiliriniz.
İnterneti "Hızlandırmamanın" 1 Numaralı Yolu: Önbelleği Temizleyin, Hemen Hızlanın
Geçici internet dosyalarını, çerezleri, geçmişi veya buna benzer öğeleri silmenin sizi hızlandıracağını düşünüyor olabilirsiniz, ancak aslında tam aksi geçerli. Web sitesi verileri ve diğer önbellekler, sıkça erişilen verileri saklamakta kullanılır, böylece internetteki verilerin tarayıcı ekranınıza ulaşması hızlanır. Yani önbelleği temizleyerek aslında geçici bir yavaşlığa neden olursunuz.
Tabii ki burada önbelleği temizlemenin kesinlikle yanlış bir şey olduğunu da söylemiyoruz. Bazı durumlarda bu temizlik işe yarayacaktır. Ama konu interneti hızlandırmak olduğunda değil...
İnterneti "Hızlandırmamanın" 2 Numaralı Yolu:
IPv6 Yavaşlatıyor, Kapatın
Firefox 3 devrindeki bir yanlış anlaşılmadan doğan bu şehir efsanesine göre IPv6'yı kapattığınızda internetiniz hızlanıyor. Ancak tam aksine internetin IPv4 rezervi tükendiğinden IPv6'ya geçiş çoktan başladı ve IPv6'yı kapatmak, interneti hızlandırmak yerine bazı sorunlara neden olabilir.
İnterneti "Hızlandırmamanın" 3 Numaralı Yolu:
SSL, İnternet Bant Genişliğini Tüketiyor
Secure Sockets Layer (SSL) ve halefi Transport Layer Security (TLS), şifrelemeye yarayan protokoller ve internet üzerinden güvenli bağlantıya izin veriyorlar. Bunların bir miktar ek veri aktarımına neden olduğu doğru, ancak bu ek veri, sunduğu güvenlik avantajlarına kıyasla tamamen ihmal edilebilir seviyede. Ayrıca internet hızınıza etki edecek kadar büyük bir veriden bahsetmediğimizi de söylemeliyiz.
İnterneti "Hızlandırmamanın" 4 Numaralı Yolu:
İnterneti Hızlandıran Programlar
Çevirmeli modem kullandığımız dönemlerin kahramanı olan internet hızlandırıcı araçlar, Windows ve ağ ayarlarını optimize ederek mucizevi hız artışları sağladıklarını iddia ediyorlardı. Böyle bir mucizeyi hiç görmedik ve bugün de görmemiz mümkün değil. Bağlantınızı üçüncü parti yazılımlarla hızlandırmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bunu yapmaya çalışırken sisteminize zararlıların girip, bağlantınızın iyice yavaşlayabileceğini de söyleyelim.
İnterneti "Hızlandırmamanın" 5 Numaralı Yolu:
DNS'i Temizlemek
İnternette çoğu kez şu komutu yazarak hızlanacağınız söylenir:
ipconfig /flushdns
Bu komut, DNS önbelleğini temizler ancak internet hızını çok da etkilemez. Aslında bu komutla yaptığınız, ilk maddede anlattığımız önbellek temizliğine benziyor. Yani DNS'i temizlediğinizde, DNS önbelleği tekrar oluşana kadar geçici bir yavaşlık bile yaşayabilirsiniz.
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