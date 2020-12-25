İnternet Hızı Nasıl Artar? Emin Olun; Bunları Yaparak Değil...

İnterneti hızlandırdığını düşünerek yaptıklarınız, bazen hızlandırmaktan çok ekstra bir yavaşlığa bile yol açabilir. Bu yazımızda, interneti hızlandıracağını düşündüğünüz ama aslında işe yaramayan 5 yolu gösteriyoruz.