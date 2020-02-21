İnternetsiz de oynayabileceğiniz 10 mobil oyun

İnternetsiz oynanan 10 mobil oyunu bir araya getirdik. Hala internetin ışıltılı ellerinin uzanamadığı yerler var. Siz ve mobile cihazınız bu karanlık yerlerden birinde mahsur kalırsanız, hala dünyanın geri kalanından kendinizi izole edebilir ve gereksiz sosyalleşmelerden kaçınabilirsiniz. Panik yapmayın, çözüm basit; İnternetsiz mobil oyunlar. Yapmanız gereken tek şey, çevrimdışı oyunları doğru tespit etmek. İşte sizin için seçtiğimiz offline oyunlar.
The Room: Old Sins
The Room: Old Sins, Zaman zaman gerçekten korkutucu olmayı başaran nadir oyunlardan biri, detay ve zorluk seviyesi gizemli hikayeyle mükemmel bir şekilde örtüşüyor ve tartışmasız şekilde iyi bir bulmaca oyunu. Karanlık ortamı, atmosferik grafikleri ve akılda kalıcı müziği sayesinde sizi uzun bir süre oyalayabilir.
Mini Metro
Hiç kendi metro sisteminizi çalıştırmak için garip bir arzu duydunuz mu? Cevabınız olumsuz olsa bile bu Mini Metro oynamanıza engel değil. Amacınız sürekli artan nüfusunuza hizmet etmek için işleyen bir metro inşa etmek; sınırlı sayıda tren, vagon, hat ve tünel ile başlıyorsunuz ve şehir büyüdükçe bunları akıllı bir şekilde yönetmeniz gerekiyor.
RollerCoaster Tycoon Classic
Yıllar sonra nihayet iyi bir mobil sürümü piyasaya sürüldü. Klasik oyunların küçük ekrana pek çok adaptasyonundan farklı olarak, bu o kadar da korkunç değildir. Hatta şaşırtıcı derecede iyi olduğu bile söylenebilir.
Infinity Loop
Grafikler ve sesler alabildiğine minimalisttir. Bu durum oyunun yap boz mantığına mükemmel şekilde uyar. Oyunun en harika özelliklerinden biri bu sayede pilinizi hızlıca tüketmemesidir.
Plague Inc
Dünyayı kurtarmaya çalışmak yerine, tam tersini yapmaya çalışıyorsunuz: gezegendeki herkesi öldürmek için bir virüs kullanmalısınız. Hastalığınız ülkeden ülkeye hava, kara ve deniz yoluyla yayılırken, çaresizce bir tedavi geliştirmeye çalışan tıp araştırmacılarının bir adım önünde kalmak için dikkatlice gelişmeye devam etmelisiniz.
Minecraft
Bugün hala inanılmaz derecede popüler olduğu için fazla açıklama yapmaya gerek yok. Minecraft hala her yerde. Oyun, her gün farklı platformlarda milyonlarca insan tarafından beğeniliyor. Pocket Edition adıyla mobile versiyonu da piyasaya sürüldü. İnternetsiz oyunlar oynamak istiyorsanız, Minecreft her zamandoğru bir tercihtir.
Fallout Shelter
Milyonlarca kişinin sevdiği bir başka oyun Fallout Shelter. Hala en popüler konsol oyunlarından biri. Herhangi bir Fallout hayranını muhtemelen mobilde Fallout: Shelter da oynuyordur. Ayrıca, serinin ilk iki oyunu bir rom kullanılarak mobile cihazınıza da yüklenebiliyor.
Monument Valley
Sizi strese sokacak ve aynı zamanda sakinleştirecek bir bulmaca çözme oyunu. Bu, oyun gerginseniz ya da sadece zaman geçirmek istiyorsanız, her iki durumda da rahatlamak için harika bir yoldur.
Grand Theft Auto
Kim eski moda Grand Theft Auto'yu sevmez ki? PC veya konsolda Grand Theft Auto serisinin hayranıysanız, bunları neden telefonunuzda oynamıyorsunuz? Neyse ki Rockstar Games bu sorunu bizim için çözdü.
Alto's Adventure
Güzel tasarlanmış bir dünyada para toplamaya ve Llama'dan kaçmaya çalışan sonsuz bir snowboard yolculuğuna çıkacaksınız. Ne kadar basit göründükleri göz önüne alındığında grafikler oldukça etkileyici.
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