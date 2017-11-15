iOS 11.2'de WiFi Karmaşasına Çözüm Geliyor!

iOS 11.2'nin yeni beta sürümünde ortaya çıkan bir detay, Kontrol Merkezi'ndeki Wi-Fi ve Bluetooth karmaşasını çözecek!

iOS 11.2'de WiFi Karmaşasına Çözüm Geliyor!

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