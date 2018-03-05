iOS 11.3'teki Pil Sağlığı İşlevi Göründü!

iOS 11.3'ün merakla beklenen yeni özelliğinin nasıl çalıştığı, nihayet ortaya çıktı!

  • Zeynel A. Öztürk
iOS 11.3'teki Pil Sağlığı İşlevi Göründü!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

olması gereken budur kullanıcıya hiçbir bilgi vermeden işlemciyi otomatik yavaşlatan bir yazılım koymak mantıklı gelmiyor

Boşa uğraşmışlar. Yeni pilleri 10 dolardan satsalar bu saçmalıklara gerek bile kalmazdı. Bizi yenilik sandıkları güncelllemelerle oyalıyorlar sadece..

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