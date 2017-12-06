iOS 11, Cihazların Yüzde 59'una Ulaştı!
Apple'ın son verileri, iOS'un son sürümünün öncekilere kıyasla aynı performansı göstermediğini ortaya koydu!
Apple'ın Eylül'de yayınladığı iOS 11'e geçişler, geçen sene çıkan iOS 10'a yapılan geçişlere kıyasla yavaş kaldı. Mixpanel'in raporuna göre Ekim'de iOS 11 kullanan cihazların oranı, yüzde 55 idi. Kasım'da Apple'ın paylaştığı veriye göre ise bu oran yüzde 52 idi.
Apple'ın uygulama mağazasının geliştiricilere yönelik sayfaları, iOS 11'in cihazların yüzde 59'una ulaştığını söylüyor. iOS cihazlarının yüzde 33'ü iOS 10'u kullanmayı sürdürürken yüzde 8'i daha eski sürümlerde kalmayı tercih ediyor.
Yavaş geçişlerin nedenlerinden biri, iOS 11 yayınlandığında internette konuşulan sorunlar olabilir. iOS 11'e geçen bazı kullanıcılar pil sorunları yaşamış, hoparlörlerinden "çatırtı" sesleri duymuş ve çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmışlardı. Bu sorunların çoğu, Apple'ın yayınladığı yamalarla çözülmüş durumda.
Zeynel A. Öztürk
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