iOS 11, Cihazların Yüzde 59'una Ulaştı!

Apple'ın son verileri, iOS'un son sürümünün öncekilere kıyasla aynı performansı göstermediğini ortaya koydu!

iOS 11, Cihazların Yüzde 59'una Ulaştı!

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