iOS 12.0.1, Sorunu Çözdü

iPhone XS ve iPhone XS Max'ın yaşadığı ciddi sorun, yayınlanan iOS 12.0.1 güncellemesi ile çözüldü!

iOS 12.0.1, sorunu çözdü

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