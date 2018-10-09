iOS 12.0.1, Sorunu Çözdü
iPhone XS ve iPhone XS Max'ın yaşadığı ciddi sorun, yayınlanan iOS 12.0.1 güncellemesi ile çözüldü!
Apple'ın yeni iPhone'larını tanıtmasının ardından geçen zamanda en çok konuşulan konu, kuşkusuz iPhone XS ve iPhone XS Max'ın yaşadığı şarj sorunuydu. Bazı kullanıcılar, telefonlarının, şarja takıldığında şarj olmadığından şikayet ediyordu. Giderek ciddileşen bu sorun, nihayet, iOS 12.0.1 güncellemesi ile çözüldü.
Yaklaşık 105MB boyutundaki güncelleme, sadece şarj sorununu çözmekle kalmıyor. iPhone XS'in 5GHz Wİ-Fi ağları yerine 2.4GHz ağlara bağlanma sorunu ve bazı kullanıcıların yaşadığı Bluetooth bağlantı sorunu da yeni güncelleme ile onarılıyor.
iOS 12.0.1 güncellemesini cihazınıza kurmak için Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme adımlarını takip etmeniz yeterli.
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