iOS 12.1.2'ye Geçemeyen iPad'ler Kalakaldı
Apple'ın iPhone için yayınladığı güncelleme iPad için sunulmayınca, firmanın bile aklına gelmeyen bir sorun çıktı!
iPad 9,7 ve iPad Pro'yu etkileyen bir sorun, yedeklerinizi iCloud veya iTunes üzerinden geri yüklemenize engel oluyor. Bunun nedeni ise iPad'in henüz iOS 12.1.2'ye yükseltilmemiş olması. Yani Apple, ilginç bir unutkanlığa imza atmış gibi görünüyor.
iOS 12.1.2, eSIM ile ilgili birkaç sorunu düzelten küçük bir güncellemeydi. iPad'de kullanılan en son iOS sürümü ise iOS 12.1.1 olarak görünüyor. iPad, telefonlara özel onarımlar içeren güncellemeye ihtiyaç duymasa da, telefonunuzu iOS 12.1.2'ye güncellediyseniz, iCloud veya iTunes yedeklerini iPhone'dan iPad'e aktaramıyorsunuz.
@AppleSupport If I try to set up a new iPad via iCloud backup, but my iPhone is already on iOS 12.1.2, am I stuck? iPad is only up to iOS 12.1.1 and can't restore from iOS 12.1.2. pic.twitter.com/CNpBXJwS94— Matt Swider (@mattswider) 30 Aralık 2018
Apple, Twitter üzerinden bir direkt mesajlar TechRadar'a yaptığı bir açıklamada sorunu onaylarken "daha ileri bir iOS sürümünden veri geri yükleyemezsiniz," dedi. Apple'ın bu güncelleme için telefonda sıkça uyarı gösterip onu otomatik olarak yüklemesi, iPad ve iPhone sahibi olan kullanıcılar için sorun anlamına geliyor.
Sorunu aşmanın kolay bir yolu bulunmuyor. Apple'ın iPad'e yayınlayacağı güncellemeyle sürüm numarası iPhone'a yetiştiğinde, sorun kendiliğinden çözülmüş olacak. Bu tarihe kadar yeni iPad'inze her şeyi tek tek indirmeniz gerekebilir.
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