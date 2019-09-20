iOS 13 Hangi Yenilikleri Getiriyor?
Saatler önce resmi olarak yayınlanan iOS 13, iOS 12'li iPhone'lara neler getiriyor?
Birkaç saat önce yayınlanan iOS 13, iOS 12'nin üzerinde birçok geliştirme yapıyor. İşletim sisteminin beta sürümünü deneyenler, bir süredir bu yenilikleri kullanıyorlar. Ancak final sürümü beklediyseniz veya bir iPhone 11 almayı düşünüyorsanız, işte iOS 13'teki en önemli yenilikler.
Uyumluluk
iOS 13, iOS 12'yi destekleyen her cihazda çalışmıyor. iOS 13'ü yükleyebilmek için iPhone 6S, iPhone SE veya daha yeni bir iPhone'a ihtiyacınız var. Yedinci nesil iPod Touch da iOS 13'ü destekliyor.
iOS 12'yi çalıştırabilen iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus ise iOS 13'ü yükleyemiyor.
Koyu Mod ve Oturum Açma
İşletim sistemi çapında ve tüm Apple uygulamalarında çalışan koyu mod, üçüncü parti uygulama geliştiricilerine de açık hale geldi. İşlevin amacı, aydınlatmanın az olduğu ortamlarda ekranın gözünüzü daha az yormasını sağlamak.
Apple ile oturum açma işlevi ise Apple kimliğiniz (ID) ile uygulamalara ve sitelere tek dokunuşla oturum açmanıza izin veriyor.
Performans
iOS 13'teki Face ID, Apple'ın iddiasına göre yüzde 30 daha hızlı çalışıyor. Uygulama indirmelerinin "bu sonbahardan" itibaren çok daha küçük olacağı söyleniyor, ancak bu değişiklik iOS 12 kullanıcılarını da kapsayabilir.
Siri
iOS 13'teki Siri, bir kısayolu çalıştırırken ek bilgiye ihtiyaç duyarsa, size soru sorabiliyor. Siri'nin önerilerde bulunma yetenekleri de iyileştirildi. Örneğin dijital asistanınız, size saate veya konuma göre kısayollar oluşturmanızı önerebiliyor.
Kamera ve Fotoğraflar
iOS 13, portre modunda ışığın yoğunluğunu değiştirmenize izin veriyor ve yeni monokrom efektini uygulamanıza imkan tanıyor. Yenilenen düzenleme işlevi, tüm efektleri ön izlemenize izin veriyor.
Haritalar
iOS 13 ile birlikte haritalar, Google Street View'a benzer şekilde yer seviyesinde konumlara üç boyutlu olarak bakmanıza izin veriyor.
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