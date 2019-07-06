iOS 13, Sahte Göz Teması Sağlıyor!

iOS 13'ün üçüncü beta sürümündeki FaceTime, "sahte göz temasını" da destekliyor! Peki bu ne demek?

iOS 13, Sahte Göz Teması Sağlıyor!

Apple'ın üçüncü iOS 13 beta sürümü, videolu sohbet işlevi FaceTime'a ilginç bir sahte göz teması yeteneği ekledi. Uygulama geliştiricisi Mike Rundle'ın keşfine göre "FaceTime Dikkat Düzeltme" işlevini açarsanız, ekrana baksanız bile kameranın içine bakıyormuş gibi görünüyorsunuz.

İşlevi podcast yayıncısı Will Sigmon ile test eden Rundle, yeniliğin sadece iPhone XS, XS Max'te çalıştığını, iPhone XR'de "belki" çalışacağını söylüyor. 2017'nin iPhone X'i ise işlevi desteklemiyor. Apple'ın gözlerinizi ekrana değil, kameraya nasıl baktırdığı tam olarak bilinmiyor ama resim üzerinde oynama yaptığı kesin.

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